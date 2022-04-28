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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму заявили, что переход Херсона на рубли позволит нарастить торговлю

В свою очередь замглавы военно-гражданской администрации по Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что переход на рубли необходим в связи с бегством финансовых структур Украины и отсутствием денежной массы
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Переход Херсонской области Украины на рубли с 1 мая позволит интегрировать регион с Донецкой и Луганской народными республиками и увеличить торговлю с Крымом, сообщается в Telegram-канале постоянного представительства Крыма при президенте России.

«Это событие важно для полноценной интеграции ЛДНР и южных регионов Украины в единое экономическое пространство, а также в целях наращивания торгово-экономических связей прежде всего с Республикой Крым и всей Россией», — говорится в сообщении.

Херсонская область находится под контролем российских военных. Накануне в области и Херсоне назначили новых руководителей.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Замглавы новой военно-гражданской администрации по Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что переход в Херсоне на рубли необходим в связи с бегством финансовых структур Украины и отсутствием денежной массы. «[За] последний месяц пенсионный фонд, казначейство покинули территорию Херсонской области. <...> Соответственно, люди остались сегодня без выплат, без денежной массы, поэтому с 1 мая нами планируется введение рублевой зоны [для оказания] помощи, прежде всего, пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и, конечно же, бюджетным работникам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Херсонская область Украины граничит с Крымом. О взятии Херсона под полный контроль российское Минобороны сообщило 2 марта. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

О том, что эта область с 1 мая переходит в рублевую зону, Стремоусов сообщил накануне. По его словам, переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. Затем он полностью перейдет на расчеты в рублях.

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