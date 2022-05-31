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Глава МИД Турции объявил о визите Лаврова в июне

Визит состоится 8 июня, на встрече будут обсуждать коридоры для судов в Черном море и перевозку зерна, сказал турецкий министр. Накануне Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным
Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров (в центре)
Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров (в центре) (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Турцию 8 июня, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По его словам, на встрече, в частности, будут обсуждаться открытие коридоров для судов в Черном море и перевозка пшеницы.

Он еще раз подчеркнул готовность Турции содействовать урегулированию украинского кризиса и добавил, что Анкара считает возможной встречу на уровне глав государств.

Aydınlık сообщила о «живом щите» из турецких кораблей в Одессе
Политика
Фото:Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Ранее, 21 мая, газета Патриотической партии Турции Aydınlık, не указывая источник, сообщила, что порт Одессы на Украине не могут покинуть около 20 турецких судов, так как их выходу препятствуют украинские власти. Последние хотят за их счет предотвратить штурм города, писало издание.

По его информации, всего в порту находилось 21 турецкое судно, однако только четыре из них ходили под турецким флагом. Оставшиеся 17 судов использовали флаг иного государства, но принадлежали гражданам Турции. Власти запрещали судам покидать порт, ссылаясь на наличие в море мин и другие меры безопасности. Трудности с выходом кораблей возникли, хотя Россия открыла коридор.

21 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Глава государства договорился с ним, что Анкара поможет найти способ разблокировки зерна, которое не могут вывезти из украинских портов. По данным американских властей, на Украине скопилось порядка 20 млн т зерна, представитель Всемирной продовольственной программы ООН сообщал о 25 млн т. При этом Значительные объемы зерна находятся на судах в заблокированных черноморских портах. Российский президент Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой ответил, что Москва готова содействовать вывозу зерна с Украины.

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Вечером 30 мая Эрдоган вновь провел переговоры с российским коллегой. Во время беседы, по данным пресс-службы Кремля, главы государств обсуждали безопасное судоходство в Азовском и Черном морях и транспортировку пшеницы. Путин отметил, что Россия готова содействовать вывозу зерна «в координации с турецкими партнерами».

Затем Эрдоган позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и обещал ему, что Турция останется посредником в переговорном процесса России и Украины. Анкара не раз заявляла о готовности содействовать переговорам. 29 марта российские и украинские представители встречались в Стамбуле. До этого в Турции состоялись переговоры Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу.

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Теги
Татьяна Зыкина
Турция визит Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу
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