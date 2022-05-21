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Aydınlık сообщила о «живом щите» из турецких кораблей в Одессе

Порты Одессы не могут покинуть более 20 турецких судов — власти, таким образом, намерены обезопасить себя от штурма российскими силами риском напряженности между Москвой и Анкарой, утверждают источники Aydınlık
Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters
Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Власти Украины препятствуют выходу из порта Одессы иностранных судов, в том числе 21 турецкого, чтобы предотвратить штурм города российскими силами, сообщает газета Патриотической партии Турции Aydınlık без указания источника информации. Глава объединения Догу Перинчек в конце февраля поддержал действия России на Украине.

По данным издания, из 21 судна четыре ходят под турецким флагом, тогда как 17 используют флаг иного государства, но принадлежат гражданам Турции. Их не выпускают из порта, объясняя это мерами безопасности и наличием мин в море.

Газета отмечает, что Россия открыла коридор, однако суда все равно не могут покинуть порт Одессы, так как власти опасаются, что это приведет к штурму. Если же из-за удара российских сил пострадают турецкие суда, это приведет к напряженности между Москвой и Анкарой, уверены источники Aydınlık.

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Aydınlık также сообщила о нападении вооруженных лиц в одесском порту Черноморск на турецкое судно Rahmi Yagci. Капитан обратился за помощью к властям и попросил разрешения покинуть порт, где судно находится с 22 февраля. По данным газеты, власти сослались на наличие мин в море, однако 26 февраля либерийскому грузовому судну разрешили покинуть порт с кораблями сопровождения.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в середине мая говорил, что украинские порты «сильно заминированы и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства». Там необходимо провести очень сложную операцию по разминированию, добавил он. Песков также подчеркнул: «Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая». В российском Минобороны неоднократно заявляли, что открывают гуманитарные коридоры для зарубежных судов, находящихся в украинских портах.

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