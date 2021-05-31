Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за посты словами о «наглости и цинизме»

Российское правительство ответило на жалобы в ЕСПЧ 17 россиян, преследуемых по статье КоАП о «неуважении к власти». Бывший представитель России написал, что это правонарушение характеризуется «наглостью, цинизмом и бесстыдством»

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Бывший уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин направил в Страсбург свои возражения (на момент отправки документа, 21 мая, занимал свой пост) на жалобы россиян, которые были подвергнуты штрафам или административному аресту по статье о неуважении к власти (ч. 3, 4 и 5 ст. 20.1 КоАП). Текст позиции российского правительства, направленный в суд в рамках процедуры коммуникации жалобы, есть в распоряжении РБК, его предоставили в проекте «Сетевые свободы» международной правозащитной группы «Агора». О том, что Гальперина отправили в отставку, стало известно 26 мая — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Страсбург рассматривает 19 таких жалоб от 17 заявителей, среди них — погибший главред нижегородского издания Koza.press Ирина Славина, которую в 2019 году преследовали за пост об установке мемориальной доски Сталину в Шахунье; Славина заменила пару букв в названии этого города и была оштрафована на 70 тыс. руб. Спустя год Славина покончила с собой возле здания регионального ГУ МВД. Другой заявитель — уральский политолог Федор Крашенинников, который стал первым арестованным по статье о неуважении к власти после поста о судьях Конституционного суда, одобривших «обнуление» президентских сроков. Все заявители считают, что Россия нарушила в отношении них ст. 10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, некоторые также жалуются на нарушение ст. 6 о праве на справедливый суд и ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Один из тезисов заявителей состоит в том, что формулировки статьи КоАП о «неуважении к власти» «крайне неопределенные». Гальперин дает свое толкование этой нормы. Ответственность наступает за действие, которое «выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», пишет занимавший пост представителя России в ЕСПЧ.

«Специальным и обязательным объектом данных действий является нравственность, и проявляются эти действия в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом», — сказано в документе.