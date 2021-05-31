Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за посты словами о «наглости и цинизме»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Рекордсмен хоккейного «Динамо» покинул клуб ради карьеры в НХЛ Спорт, 14:41 Топ-5 громких провалов в ребрендинге Pro, 14:38 Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня Общество, 14:37 Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ Политика, 14:27 Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы Политика, 14:25 ИТМО запустил первую в России международную программу по Public Health Экономика образования, 14:20 Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции Спорт, 14:16 Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов Экономика, 14:15 Читаем новый номер «РБК Realty & Design» в онлайне Стиль, 14:12 Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair Политика, 14:10 В ЦБ Ирландии предупредили криптоинвесторов о риске потерять все средства Крипто, 14:05 Volkswagen отправит в ремонт российские Caddy из-за проблем с тормозами Авто, 14:02 Как магазины подталкивают покупателей к здоровому питанию и образу жизни Зеленая экономика, 14:00 Как выбрать сервис для email-рассылки Pro, 13:53
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за посты словами о «наглости и цинизме»

Российское правительство ответило на жалобы в ЕСПЧ 17 россиян, преследуемых по статье КоАП о «неуважении к власти». Бывший представитель России написал, что это правонарушение характеризуется «наглостью, цинизмом и бесстыдством»
Фото: Bethany Clarke / Getty Images
Фото: Bethany Clarke / Getty Images

Бывший уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин направил в Страсбург свои возражения (на момент отправки документа, 21 мая, занимал свой пост) на жалобы россиян, которые были подвергнуты штрафам или административному аресту по статье о неуважении к власти (ч. 3, 4 и 5 ст. 20.1 КоАП). Текст позиции российского правительства, направленный в суд в рамках процедуры коммуникации жалобы, есть в распоряжении РБК, его предоставили в проекте «Сетевые свободы» международной правозащитной группы «Агора». О том, что Гальперина отправили в отставку, стало известно 26 мая — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Страсбург рассматривает 19 таких жалоб от 17 заявителей, среди них — погибший главред нижегородского издания Koza.press Ирина Славина, которую в 2019 году преследовали за пост об установке мемориальной доски Сталину в Шахунье; Славина заменила пару букв в названии этого города и была оштрафована на 70 тыс. руб. Спустя год Славина покончила с собой возле здания регионального ГУ МВД. Другой заявитель — уральский политолог Федор Крашенинников, который стал первым арестованным по статье о неуважении к власти после поста о судьях Конституционного суда, одобривших «обнуление» президентских сроков. Все заявители считают, что Россия нарушила в отношении них ст. 10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, некоторые также жалуются на нарушение ст. 6 о праве на справедливый суд и ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ арест за неуважение к власти
Политика
Федор Крашенинников

Один из тезисов заявителей состоит в том, что формулировки статьи КоАП о «неуважении к власти» «крайне неопределенные». Гальперин дает свое толкование этой нормы. Ответственность наступает за действие, которое «выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», пишет занимавший пост представителя России в ЕСПЧ.

«Специальным и обязательным объектом данных действий является нравственность, и проявляются эти действия в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом», — сказано в документе.

Под «распространением информации» следует понимать ее опубликование в интернете, говорится в ответах России на вопросы Страсбурга. Закон не допускает при использовании русского языка как государственного употребление «слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительного аналога в русском языке», пишет Гальперин. Под использованием русского языка как государственного в законодательстве понимается его применение в официальных документах, СМИ или рекламе.

Адвокат сообщил о втором в России деле о повторном неуважении к власти
Общество

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Нормы КоАП, посвященные неуважению к власти, не содержат таких формулировок, отметил РБК руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов. Фрагмент ответа экс-представителя правительства в ЕСПЧ, где говорится о «цинизме и бесстыдстве», встречается в научной статье 1997 года, где речь идет о практике по уголовной статье о хулиганстве. Фразы о желании противопоставить себя обществу и выразить пренебрежительное отношение к нему взяты из постановления пленума Верховного суда, также посвященном практике по статье УК о хулиганстве.

В ответах на вопросы ЕСПЧ бывший представитель России немного видоизменил эти формулировки, добавив в первом случае упоминание «граждан, входящих в информационные сети», а во втором — упоминание «государства, официальных символов Российской Федерации, Конституции и органов, осуществляющих государственную власть».

В России «нет запрета на высказывание мнения, в том числе негативного, в адрес государственной власти, ее органов, однако такие высказывания не должны выражаться в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», говорится также в возражениях занимавшего пост представителя России. По его мнению, «заявители могли «беспрепятственно выражать несогласие с политикой государства, не используя при этом ненормативную лексику».

ЕСПЧ неоднократно приходил к выводу, что «пределы допустимой критики в отношении политика шире, чем в отношении физического лица», однако «эта критика все же имеет границы», и ст. 10 Европейской конвенции «не гарантирует полностью неограниченной свободы выражения мнения в отношении вопросов, вызывающих серьезную общественную озабоченность в отношении политических деятелей», указывает Гальперин, при этом он ссылается на особое мнение судьи ЕСПЧ Марии Элосеги по делу коммуниста Валерия Рашкина, с которого Вячеслав Володин, на тот момент вице-спикер Госдумы, в 2010 году взыскал 1 млн руб. по иску о защите чести и достоинства.

«Допускается определенная степень преувеличения или провокации, но не до такой степени, чтобы узаконить явно оскорбительные высказывания или необоснованные личные нападки», — уточняет уполномоченный.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

Положения об ответственности за неуважение к власти появились в КоАП в марте 2019 года, проект соответствующих поправок в Госдуму внес сенатор Андрей Клишас. В Совете по правам человека возражали против принятия этого закона. Ч. 3 ст. 20.1 КоАП предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первичное такое правонарушение, ч. 4 — штраф до 200 тыс., а также арест на срок до 15 суток за повторное. Ч. 5 той же статьи предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или до 15 суток ареста, если правонарушение происходит по меньшей мере в третий раз. Закон также предусматривает возможность блокировки якобы оскорбительных для властей материалов.

Автор
Маргарита Алехина Маргарита Алехина
ЕСПЧ Михаил Гальперин оппозиция социальные сети
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ арест за неуважение к власти
Политика
Адвокат сообщил о втором в России деле о повторном неуважении к власти
Общество
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter