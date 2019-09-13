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Адвокат сообщил о втором в России деле о повторном неуважении к власти

В отношении жителя Кемерово Ильи Путевского возбуждено дело по статье о повторном неуважении к власти. Это второй такой случай в истории России, сообщил РБК его адвокат Станислав Селезнев.

«В настоящий момент у нас на руках определение <...> о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4. ст. 20.1 (штраф до 200 тыс. руб. или арест на 15 суток. — РБК)», — рассказал он. Селезнев пояснил, что впервые дело о повторном неуважении к власти было возбуждено в отношении Светланы Бакшеевой из Котласа — она критиковала губернатора Архангельской области.

Как уточняет в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Селезнев сотрудничает с организацией), первый раз Путевский был оштрафован на 30 тыс. руб. за репост видео с оскорблением президента Владимира Путина, второй раз его привлекли к ответственности за оскорбительную критику Путина и «Единой России».

Селезнев отметил, что в материалах второго дела фигурирует скриншот оскорбительного видео, у которого один просмотр. Юрист утверждает, что это «просмотр того самого участкового, который и начал собирать материал». По его мнению, это свидетельствует о том, что аккаунты людей, привлеченных по статье о неуважении к власти, начинают «мониторить круглосуточно». «Такая палка для сотрудника полиции, направившего дело в суд, безусловно, интереснее», — заключил Селезнев.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, в начале сентября в отношении жителя Кемерово было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) в связи с жалобой судьи, которая рассматривала первое дело в отношении Путевского. Она утверждает, что мужчина показал ей средний палец, передвигаясь на велосипеде.

Закон об ответственности за оскорбление власти вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. На фоне первых дел по этой статье Путин отмечал, что новые правила не должны ограничивать критику чиновников. «Никто не имеет права злоупотреблять тем, чтобы ограничивать людей в праве выражать свое мнение. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и значению этого закона», — говорил глава государства.

Теги: штраф, оскорбление президента, административное дело, новости РБК
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