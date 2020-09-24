Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ арест за неуважение к власти

Уральский политолог Федор Крашенинников обратился в Страсбург с жалобой на административный арест за пост об «обнулении» в его Telegram-канале. Это был первый арест по статье о неуважении к власти

Федор Крашенинников (Фото: fyodor.krasheninikov / Facebook)

Бывший колумнист «Ведомостей» Федор Крашенинников обжаловал в Европейском суде по правам человека свой административный арест на семь суток за пост в Telegram-канале об «обнулении» президентских сроков и о судьях Конституционного суда. Об этом сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора», чьи адвокаты Рушана Камалова и Станислав Селезнев представляют интересы Крашенинникова. Копия жалобы есть у РБК.

Адвокаты считают, что Россия нарушила в отношении политолога ст. 10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, ст. 6 о праве на справедливый суд и ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Политолог ведет канал «Телеграммы Ф. Крашенинникова». В марте он опубликовал в нем новость, что Владимир Путин попросил Конституционный суд разъяснить, возможно ли дополнить Основной закон положением, согласно которому счет его президентских сроков после принятия поправок к Конституции начнется заново. Крашенинников в своем комментарии к этой новости написал свою оценку в отношении судей КС.

Спустя три месяца пост обнаружил старший инспектор УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Он написал своему начальству рапорт, что «в ходе осмотра страницы «Телеграммы Ф. Крашенинникова» в социальной сети Telegram выявлены публикации, возможно содержащие признаки неприличной формы неуважения к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Врио замначальника УМВД по Екатеринбургу Антон Трошин поручил провести лингвистическую экспертизу. Выбранная полицией лингвист Оксана Корлыханова и эксперт из УФСБ России по Свердловской области Ольга Ганец пришли к выводу, что пост Крашенинникова содержит унижающее и оскорбительное высказывание.