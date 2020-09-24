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Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ арест за неуважение к власти

Уральский политолог Федор Крашенинников обратился в Страсбург с жалобой на административный арест за пост об «обнулении» в его Telegram-канале. Это был первый арест по статье о неуважении к власти
Федор Крашенинников
Федор Крашенинников (Фото: fyodor.krasheninikov / Facebook)

Бывший колумнист «Ведомостей» Федор Крашенинников обжаловал в Европейском суде по правам человека свой административный арест на семь суток за пост в Telegram-канале об «обнулении» президентских сроков и о судьях Конституционного суда. Об этом сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора», чьи адвокаты Рушана Камалова и Станислав Селезнев представляют интересы Крашенинникова. Копия жалобы есть у РБК.

Адвокаты считают, что Россия нарушила в отношении политолога ст. 10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, ст. 6 о праве на справедливый суд и ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Политолог ведет канал «Телеграммы Ф. Крашенинникова». В марте он опубликовал в нем новость, что Владимир Путин попросил Конституционный суд разъяснить, возможно ли дополнить Основной закон положением, согласно которому счет его президентских сроков после принятия поправок к Конституции начнется заново. Крашенинников в своем комментарии к этой новости написал свою оценку в отношении судей КС.

Спустя три месяца пост обнаружил старший инспектор УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев. Он написал своему начальству рапорт, что «в ходе осмотра страницы «Телеграммы Ф. Крашенинникова» в социальной сети Telegram выявлены публикации, возможно содержащие признаки неприличной формы неуважения к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Врио замначальника УМВД по Екатеринбургу Антон Трошин поручил провести лингвистическую экспертизу. Выбранная полицией лингвист Оксана Корлыханова и эксперт из УФСБ России по Свердловской области Ольга Ганец пришли к выводу, что пост Крашенинникова содержит унижающее и оскорбительное высказывание.

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
Общество
<p>Фёдор Крашенинников</p>

23 июля Крашенинников был задержан. На него составили протокол по ч. 4 ст. 20.1 КоАП, которая посвящена повторному распространению в интернете «информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть».

Октябрьский суд Екатеринбурга отправил Крашенинникова под арест на семь суток, и это, по данным «Агоры», стало первым случаем применения такой санкции по статье о неуважении к власти.

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В заседании не участвовал прокурор, функцию обвинения при рассмотрении протокола Крашенинникова фактически выполнял сам суд, и оценивать доводы защиты о политическом характере дела Крашенинникова он не стал, указала в жалобе в ЕСПЧ адвокат Камалова. Стороне Крашенинникова суд отказал в допросе экспертов Корлыхановой и Ганец и в исключении их экспертиз из дела как доказательств, полученных с нарушениями (например, в документах не было пометок, что эксперты предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения). Кроме того, пост Крашенинникова был опубликован за четыре месяца до дня суда, тогда как КоАП предусматривает трехмесячный срок привлечения к административной ответственности за такое деяние. Тем не менее впоследствии Свердловский облсуд утвердил решение об аресте Крашенинникова.

Заявитель считает свое дело политическим. «Имело место не предусмотренное законом вмешательство публичных властей в его право на свободное выражение мнения», — утверждается в жалобе.

В неприличной форме: как накажут за «неуважение к власти» в интернете
Политика
Андрей Клишас

Норма об ответственности за неуважение к власти появилась в КоАП в марте 2019 года, ее инициатором стал сенатор Андрей Клишас. В Совете по правам человека возражали против принятия этого закона.

Внесенная в КоАП ч. 3 ст. 20.1 предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первичное такое правонарушение, а ч. 4 — штраф до 200 тыс., а также арест на срок до 15 суток — за повторное. Обновленный закон также предусматривает возможность блокировки якобы оскорбительных для властей материалов.

Крашенинников в ноябре прошлого года уже был оштрафован за неуважение к власти, поводом был пост о суде над политиком Леонидом Волковым.

Автор
Маргарита Алехина
ЕСПЧ Андрей Клишас
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