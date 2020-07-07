ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

ЕСПЧ обязал власти России выплатить компенсацию депутату Валерию Рашкину, с которого еще в 2010 году взыскали 1 млн руб. за причинение морального вреда Вячеславу Володину

Валерий Рашкин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800. В решении суда, опубликованном на его сайте, говорится, что в случае невыплаты данной суммы в течение трех месяцев на нее начнут начисляться проценты.

Решение ЕСПЧ стало итогом рассмотрения жалобы Рашкина на вынесенное еще в 2010 году решение Ленинского районного суда Саратова. Тогда суд обязал Рашкина выплатить 1 млн руб. по иску Вячеслава Володина, на тот момент вице-спикера Госдумы, а ныне ее председателя. В 1 млн руб. суд оценил моральный вред, который Рашкин причинил Володину, упомянув на митинге 7 ноября 2009 года его фамилию среди людей, виновных, по мнению депутата-коммуниста, «в преступлениях перед народом и русской нацией». При этом сам Володин просил взыскать 5 млн руб.

В своей жалобе в ЕСПЧ Рашкин указывал, что такое решение российского суда нарушает положения ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Депутат также отметил, что не обвинял в каком-либо конкретном преступлении именно Володина, возлагая ответственность за них на власть в целом.

Изучив доводы стороны, большинство рассматривавших дело судей (четверо из семи) пришли к выводу, что рассматривавшие тяжбу Рашкина и Володина российские суды (решение районного суда было поддержано Саратовским областным судом) не приняли мер для того, чтобы соблюсти баланс между правом истца на защиту своей репутации и правом ответчика на свободу слова, не учли контекста высказываний Рашкина и роль сторон как политических субъектов.