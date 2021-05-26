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Общество ,  
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Путин освободил от должности представителя России в ЕСПЧ

Михаил Гальперин
Михаил Гальперин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президент Владимир Путин освободил замминистра юстиции Михаила Гальперина от должности уполномоченного при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя Министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Другим указом Путин назначил начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Городова на должность заместителя генпрокурора страны.

В конце марта генпрокурор Игорь Краснов предложил главе государства передать ведомству полномочия представлять Россию в ЕСПЧ, а также в международных судах и арбитражах. Ранее эту функцию выполнял Минюст. Путин предложенную инициативу одобрил.

Городов, по данным «Коммерсанта», с 1985 по 1990 год был офицером Черноморского флота СССР, после этого работал в центральном аппарате советского Минобороны. С 1995 по 2011 год он занимал руководящие посты в национальном центральном бюро Интерпола МВД. В прокуратуре работает с 2012 года.

В свою очередь, Гальперин, по информации, приведенной на сайте Минюста, окончил в 2005 году юрфак СПбГУ, а с 2004 по 2009 год работал в юрфирмах Санкт-Петербурга и в родном университете. С 2010 года он занимал руководящие должности в Минюсте. В 2015-м его назначили заместителем министра юстиции.

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