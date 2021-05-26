Путин освободил от должности представителя России в ЕСПЧ
Президент Владимир Путин освободил замминистра юстиции Михаила Гальперина от должности уполномоченного при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя Министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим указом Путин назначил начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Городова на должность заместителя генпрокурора страны.
В конце марта генпрокурор Игорь Краснов предложил главе государства передать ведомству полномочия представлять Россию в ЕСПЧ, а также в международных судах и арбитражах. Ранее эту функцию выполнял Минюст. Путин предложенную инициативу одобрил.