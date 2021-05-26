Путин освободил от должности представителя России в ЕСПЧ

Городов, по данным «Коммерсанта», с 1985 по 1990 год был офицером Черноморского флота СССР, после этого работал в центральном аппарате советского Минобороны. С 1995 по 2011 год он занимал руководящие посты в национальном центральном бюро Интерпола МВД. В прокуратуре работает с 2012 года.

В свою очередь, Гальперин, по информации, приведенной на сайте Минюста, окончил в 2005 году юрфак СПбГУ, а с 2004 по 2009 год работал в юрфирмах Санкт-Петербурга и в родном университете. С 2010 года он занимал руководящие должности в Минюсте. В 2015-м его назначили заместителем министра юстиции.