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В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в G7 сложилась кризисная обстановка. Ранее Трамп заявил о намерении расширить формат и пригласить в него еще четыре страны, в том числе Россию
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Идея президента США Дональда Трампа пригласить Россию в G7 говорит о том, что в организации назрел серьезный кризис и американский лидер пытается ее спасти, рассказал РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Трамп заявил, что хочет отложить проведение саммита G7 и расширить его формат, пригласив туда в том числе Россию.

«Это показатель того, что G7 испытывает большие трудности. В этой организации есть серьезный кризис, он чувствуется все последние годы, а с коронавирусом усилился еще больше», — сказал Цеков. Он отметил, что в сложившейся ситуации было бы правильно расширить формат организации до G20, однако США «стараются даже в этой ситуации предложить что-то в усеченном виде».

«Мы уже заявляли, что для нас более перспективная и нужная организация — это G20, в этой организации мы успешно работаем и она уже заявила о себе как о лидере международного движения в решении экономических вопросов», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что вопрос о вхождении России в группу должен решаться консолидированно, и признался, что сомневается в том, что участники «семерки» достигнут согласия по этому вопросу. «Если достигнут и пригласят — тогда будем думать. Я вообще считаю, что переговоры в любом формате хороши, как бы их не называли», — заключил Цеков.

Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Политика
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

С ним согласна член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. В разговоре с РБК она отметила, что Россия никогда не закрывала двери и всегда готова к диалогу, но исключительно к равному. «С позиции силы с Россией не стоит разговаривать, и нужно понимать, что мы должны реализовывать наши национальные интересы также», — отметила Ковитиди.

Она подчеркнула, что сейчас необходимы меры, направленные на укрепление доверия в мире. По словам Ковитиди, заявление Трампа не случайно. «Ведь сегодня реальная экономика в Америке сокращается, и эта страна все больше зависит от финансового сектора. И именно поэтому сегодня необходимо обратить свое внимание на геостратегический треугольник. Сегодня мы с вами видим, как треугольник Россия—США—Китай выходит на передний план», — отметила сенатор.

«Сегодня США чрезвычайно заинтересованы в ослаблении России и Китая. Именно поэтому, мы сейчас видим, как Россия на этом фоне становится ярким защитником Китая на фоне призывов США наказать Пекин», — добавила Ковитиди.

Говоря о расширении формата G7, Трамп сообщил, что считает эту группу очень устаревшей и не чувствует, что она «надлежащим образом представляет то, что происходит в мире». Кроме России президент выразил желание включить в состав Австралию, Индию и Южную Корею.

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7
Политика
Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия перестала участвовать во встречах G8 после присоединения Крыма в 2014 году.

В этом году саммит пройдет в США, и Трамп сообщал о возможности пригласить президента России Владимира Путина в качестве гостя. В ответ на это палата представителей американского конгресса приняла резолюцию, в которой конгрессмены призвали членов G7 не делать этого.

В Кремле заявляли, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращение в группу не является самоцелью.
 

Авторы: Артем Афонский, Мария Лисицына
Теги: Совет Федерации, Ольга Ковитиди, Дональд Трамп, G7
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