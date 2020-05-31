В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию в G7

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в G7 сложилась кризисная обстановка. Ранее Трамп заявил о намерении расширить формат и пригласить в него еще четыре страны, в том числе Россию

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Идея президента США Дональда Трампа пригласить Россию в G7 говорит о том, что в организации назрел серьезный кризис и американский лидер пытается ее спасти, рассказал РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Трамп заявил, что хочет отложить проведение саммита G7 и расширить его формат, пригласив туда в том числе Россию.

«Это показатель того, что G7 испытывает большие трудности. В этой организации есть серьезный кризис, он чувствуется все последние годы, а с коронавирусом усилился еще больше», — сказал Цеков. Он отметил, что в сложившейся ситуации было бы правильно расширить формат организации до G20, однако США «стараются даже в этой ситуации предложить что-то в усеченном виде».

«Мы уже заявляли, что для нас более перспективная и нужная организация — это G20, в этой организации мы успешно работаем и она уже заявила о себе как о лидере международного движения в решении экономических вопросов», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что вопрос о вхождении России в группу должен решаться консолидированно, и признался, что сомневается в том, что участники «семерки» достигнут согласия по этому вопросу. «Если достигнут и пригласят — тогда будем думать. Я вообще считаю, что переговоры в любом формате хороши, как бы их не называли», — заключил Цеков.