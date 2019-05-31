Политика , 12:07
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Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМ о доверии Путину
Опрос ВЦИОМа показал снижение уровня доверия к Путину до минимума за 13 лет, после чего социологи изменили методику
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Рейтинг президента формируются на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков сказал, что участвовал в подготовке 15 «Прямых линий» Владимира Путина и замечает, что часто социология ошибается .
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