Глава ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков»

По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но «жить лучше не стало», реальные доходы россиян не растут. Это «сильно напрягает и в каком-то смысле удивляет» людей, считает глава ВЦИОМ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в передаче «Hard Day's Night» на телеканале «Дождь» объяснил причину снижения рейтинга президента России Владимира Путина, которое фиксирует статистика.

По мнению Федорова, рейтинг главы государства снизился из-за того, что россияне «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». «А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы?» — отметил Федоров.

По его словам, статистики подсчитали, что последние пять лет доходы граждан России не растут. «Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет», — считает руководитель ВЦИОМ.

Как отметил Федоров, острая фаза кризиса в России закончилась в 2016 году, однако за прошедшие три года «жить лучше не стало, хотя кризис позади».