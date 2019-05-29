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Политика ,  
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Глава ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков»
По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но «жить лучше не стало», реальные доходы россиян не растут. Это «сильно напрягает и в каком-то смысле удивляет» людей, считает глава ВЦИОМ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в передаче «Hard Day's Night» на телеканале «Дождь» объяснил причину снижения рейтинга президента России Владимира Путина, которое фиксирует статистика.

По мнению Федорова, рейтинг главы государства снизился из-за того, что россияне «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». «А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы?» — отметил Федоров.

По его словам, статистики подсчитали, что последние пять лет доходы граждан России не растут. «Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет», — считает руководитель ВЦИОМ.

Как отметил Федоров, острая фаза кризиса в России закончилась в 2016 году, однако за прошедшие три года «жить лучше не стало, хотя кризис позади».

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Говоря о пенсионной реформе, Федоров заявил, что она носила символический характер, так как реформа показала, что ожидания россиян, касаемые увеличения зарплат, улучшения медицины и образования, «оказались перечеркнуты». «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — отметил он. «Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — заключил глава ВЦИОМ.

24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показал снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. Доля россиян, назвавших Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. В то же время почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность действующего президента.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВЦИОМ, рейтинг Путина, Валерий Федоров
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