ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам «закрытым вопросом». В этом формате о доверии Владимиру Путину заявили 72,3%. Открытый вопрос показывал снижение рейтинга до минимума за 13 лет

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

По новой методике респондентам предлагается ответить на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил РБК глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

На вопрос о доверии Путину по этой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов, не доверяют главе государства 23,7%, следует из данных опроса на сайте ВЦИОМ. Согласно этим данным, Медведеву доверяют 37% респондентов, Жириновскому — 36,1%, Зюганову — 32,6%, Миронову — 26,7%.

Опубликованные ВЦИОМ на прошлой неделе результаты опроса по прежней методике — открытый вопрос без указания конкретных политиков («Кому из политиков вы доверяете?») — показали снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. Доля россиян, назвавших президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.