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Кремль предложил социологам проанализировать динамику рейтингов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину, передает корреспондент РБК. По словам представителя Кремля, есть «много разных рейтингов», касающихся главы государства, в том числе электоральный, который перешел в тенденцию роста.

По словам Пескова, Кремль ждет анализа социологов, «как коррелируют эти данные». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» — заметил он. Пресс-секретарь отметил, что это сложный анализ, и выразил надежду на то, что он появится со временем.

Кремль обращает внимание на все исследования в этой сфере, добавил Песков.

Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

24 мая ВЦИОМ предоставил результаты опроса, согласно которым рейтинг доверия Путину оказался минимальным с января 2006 года. Отвечая на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, президента выбрали 31,7% россиян. В то же время одобряют деятельность Путина 65,8% респондентов.

По мнению главы ВЦИОМа Валерия Федорова, снижение рейтинга главы государства может быть связано с тем, что россияне «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». По статистике, доходы граждан не растут последние пять лет, что «сильно напрягает» людей, отметил он.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Рейтинг
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