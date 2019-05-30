Кремль предложил социологам проанализировать динамику рейтингов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину, передает корреспондент РБК. По словам представителя Кремля, есть «много разных рейтингов», касающихся главы государства, в том числе электоральный, который перешел в тенденцию роста.

По словам Пескова, Кремль ждет анализа социологов, «как коррелируют эти данные». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» — заметил он. Пресс-секретарь отметил, что это сложный анализ, и выразил надежду на то, что он появится со временем.

Кремль обращает внимание на все исследования в этой сфере, добавил Песков.

24 мая ВЦИОМ предоставил результаты опроса, согласно которым рейтинг доверия Путину оказался минимальным с января 2006 года. Отвечая на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, президента выбрали 31,7% россиян. В то же время одобряют деятельность Путина 65,8% респондентов.