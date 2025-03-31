Economist назвал лучший вариант для партии Ле Пен после приговора

После запрета лидеру «Национального объединения» баллотироваться на выборах в партии пришли в замешательство: они не были готовы к столь суровому приговору, но лучшим вариантом для них может стать 29-летний Жордан Барделла

Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Решение парижского суда о запрете лидеру крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен баллотироваться на выборах в течение пяти лет вызвало шок в рядах партии, пишет The Economist.

Суд 31 марта признал политика виновной в злоупотреблении средствами ЕС и приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из них два года — условно, еще два — с ношением электронного браслета. Ле Пен запрещено баллотироваться в течение пяти лет — таким образом, она не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году. Согласно опросу Ifop для Le JDD, опубликованному накануне приговора, на выборах президента Франции 2027 года Ле Пен лидировала бы: она получила бы от 34% до 37% голосов.

Как сообщает издание, в RN пришли в замешательство: они не были готовы к столь суровому приговору и не имели плана Б. Как отмечает Economist, 29-летний Жордан Барделла, формальный лидер партии, готовился стать премьер-министров в случае избрания Ле Пен, но не президентом. В партии признают, что Барделла еще не готов, но он может стать для RN лучшим вариантом. Согласно опросу, Барделла занимает третье место по популярности после Ле Пен и бывшего премьера-центриста Эдуарда Филиппа. На выборах 2027 года он может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей.

Запрет Ле Пен выдвигать свою кандидатуру на выборах может иметь два последствия для электоральных шансов RN, пишет издание. Подробности нецелевого использования средств могут навредить репутации партии среди ее новых избирателей, что наряду с неопытностью Барделлы может поставить под сомнение перспективы на выборах. В то же время для избирателей, давно симпатизирующих антиправительственным нападкам политика, решение суда может усилить ощущение, что система настроена против ее партии, что может оказаться мощной силой.

У Ле Пен мало возможностей для участия в выборах. Даже если она подаст апелляцию, нет уверенности в том, что слушание состоится вовремя, чтобы отменить решение суда или смягчить приговор, отмечает Economist. Она может подать апелляцию в Конституционный совет Франции с просьбой о приостановке действия решения из уважения свободы избирателей.