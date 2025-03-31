Рискнет ли суд запретить Марин Ле Пен участие в президентских выборах

Сегодня Исправительный суд Парижа должен вынести вердикт по делу Марин Ле Пен и ее соратников, обвиняемых в хищении средств Европарламента. В случае обвинительного приговора лидеру RN грозит отстранение от президентской гонки

Марин Ле Пен (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

31 марта Исправительный суд Парижа (Tribunal Correctionnel) должен вынести вердикт по делу о хищении средств Европарламента, обвиняемыми по которому проходят глава фракции ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и ее соратники. Обвинение требует для нее в качестве первоочередного наказания немедленный запрет на участие в политической жизни в течение пяти лет. Таким образом, в случае признания виновной Ле Пен будет исключена из президентской гонки 2027 года, при том что в настоящее время она лидирует в опросах.

Судебный процесс начался в сентябре прошлого года. Вынесение решения уже через несколько месяцев — необычная для Франции практика в случаях, когда речь идет об обвинениях в коррупции. Как правило, подобные процессы длятся годами, пока не будут рассмотрены все апелляции, так как продолжает действовать презумпция невиновности. Однако 28 марта Конституционный суд (КС) Франции постановил, что отстранение избранного должностного лица от должности в случае признания его виновным судом первой инстанции является законным. Дело, которое рассматривал КС, касалось малоизвестного экс-депутата заморского региона (острова Майотта), но в итоге стало судьбоносным для Ле Пен, поскольку теперь ее шансы на отсрочку исполнения приговора снизились.

В чем обвиняют Ле Пен и других ультраправых

Всего по делу о хищении средств Европарламента проходят 27 человек, включая руководство ультраправой RN, которая до 2018 года носила название «Национальный фронт» (FN), а именно бывших и нынешних вице-президентов партии Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю и Бруно Гольнише, а также генерального секретаря Николя Бе. Как утверждает обвинение, они прибегали к фиктивному найму ассистентов, полагающихся депутатам Европарламента, в период с 2004 по 2016 год, а потому виновны в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и др.

Соответствующее расследование прокуратура Парижа начала в декабре 2016-го. Поводом стал анонимный отчет о работе парламентских помощников Марин Ле Пен (она была евродепутатом в 2004–2017 годах), который в 2014 году поступил в Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF). В отчете утверждалось, что нанятые французской партией ассистенты на самом деле были задействованы для работы на национальном уровне. Отчет был направлен в Министерство юстиции Франции. Следователи начали изучать документы и обнаружили, что Катрин Гризе, будучи помощницей Ле Пен в Европарламенте с 2010 года, одновременно работала в штаб-квартире партии в Нантере (пригород Парижа). Предыдущий помощник Марин Ле Пен Тьерри Лежье, по версии следствия, на самом деле был телохранителем ее отца Жан-Мари Ле Пена. Шарль Уркад, помощник евродепутата от FN Мари-Кристин Бутонне с сентября 2014-го по февраль 2015-го, и вовсе работал на партию как графический дизайнер.

В итоге, как говорится в обвинительном заключении, ультраправые «согласованным и преднамеренным образом» создали «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Европарламент оценил общий ущерб по этому делу в €6,8 млн и еще в 2017-м потребовал от Ле Пен вернуть около €340 тыс. — сумму, выплаченную Гризе и Лежье. Столкнувшись с отказом, финансовые службы Европарламента вычли десятки тысяч евро из депутатского пособия Ле Пен, прежде чем она сложила мандат. В июле 2023-го, под угрозой принудительного взыскания, Ле Пен вернула €330 тыс. При этом ее адвокат Родольф Босселю отмечал, что возврат средств не является признанием вины.

Ле Пен не только отрицает свою причастность к коррупционной схеме, но и сама обвиняет прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора. Ее союзники считают, что судебные органы «ведут охоту на ведьм» с целью ослабить влияние и популярность RN.

По информации Reuters, пользователи ультраправого портала Riposte Laïque после обнародования требования обвинения о немедленном исполнении приговора угрожали убийством прокурорам и судьям, работающим по делу Ле Пен. Критически на это требование отреагировали и некоторые ведущие французские политики, включая премьер-министра Франсуа Байру и министра юстиции Джеральда Дарманина. Людовик Фриа, глава крупнейшего профсоюза, представляющего французских прокуроров и судей (USM), заявил Reuters, что решение прокуроров запросить «предварительное исполнение» наказания можно рассматривать как политизированное.

Если приговор будет обвинительным, то Ле Пен также грозит штраф €300 тыс. и реальный срок. Прокуратура требует приговорить ее к пяти годам лишения свободы с отбытием трех из них условно.

Каковы политические последствия этого процесса

В прошлом году «Национальное объединение» серьезно расширило свое влияние как внутри страны, так и на уровне Европарламента. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил досрочные парламентские выборы в стране после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых RN в Пятой республике пришла первой — ее результат (31,3%) оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe (14,6%), в которую входит президентское «Возрождение».

В первом туре парламентских выборов во Франции ультраправые лидировали, набрав 33% голосов. И в итоге RN показала лишь третий результат, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов, левая коалиция — 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство, что ознаменовало затяжной политический кризис, выразившийся в том числе в декабрьской отставке правительства Мишеля Барнье. В этом году парламент уже дважды пытался вынести вотум недоверия кабинету Байру, чье существование во многом по-прежнему зависит от благосклонности RN.

Что касается политической карьеры Ле Пен после суда, то, как отмечает Le Monde, она не лишится депутатского мандата и поста главы фракции RN до тех пор, пока обвинительный приговор не станет окончательным, то есть до завершения всех этапов обжалования. Кроме того, продолжает издание, лишение права баллотироваться на президентских выборах не означает прямого запрета на вхождение в правительство — кандидатуры министров определяются голосованием, а назначение согласовывает президент.

Опрошенные Politico представители «Национального объединения» ожидают положительного для их лидера судебного вердикта, однако на крайний случай у них уже есть резервный кандидат в президенты — 29-летний Жордан Барделла, который является формальным лидером RN с 2022 года. Согласно исследованию института общественного мнения IFOP, на выборах 2027 года Барделла может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей. От него отстают как представляющий Социалистическую партию Эдуард Филипп (26%), так и представляющий лагерь Макрона Габриэль Атталь (22%). Выбирая между Атталем и Барделла, избиратели склоняются в пользу кандидата от RN — 51% против 49%.

В то же время в «Национальном объединении» признают, что Барделла не хватает опыта Ле Пен в президентских кампаниях. «У нас уже есть план Б, но он наш кандидат на пост премьер-министра», — отметил собеседник Politico из партии.

Консервативный британский журнал The Spectator считает, что демократический мир должен быть обеспокоен в связи с разбирательством вокруг лидера RN. Издание отмечает, что конституционный судья Ришар Ферран, определивший во многом исход этого дела своим заключением 28 марта, является ярым сторонником Макрона, что говорит о политизированности процесса. «Запрет Ле Пен может маскироваться под демократию, но свержение лидера опросов из-за пустяковых финансовых обвинений выдает заговор. Демократический фасад Франции может дать трещину», — заключает The Spectator.