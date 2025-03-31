В Словакии заявили о планах восстановить транзит газа через Украину

Словацкий энергооператор SPP планирует восстановить транзит газа через Украину, который прекратился в начале года. За закупку и транспортировку газа будет отвечать его дочерняя компания

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Словацкий энергооператор SPP (слов. — словацкая газовая промышленность — РБК) создал дочернюю компанию SPP plus для закупки и транспортировки газа через Украину, заявила министр экономики Дениса Сакова, передает Aktuality.

Генеральный директор SPP Войтех Ференц рассказал, что поставки начнутся уже осенью, если компания получит все необходимые разрешения. Он уточнил, что газ могут закупать не только из России, но и из других стран, в частности, Азербайджана. SPP планирует поставлять газ в Словакию и другие европейские государства.

В то же время, отметил Ференц, переговоры о возобновлении транзита газа в Еврокомиссии пока «не достигли существенного прогресса».

1 января 2025 года истек срок поставок российского газа в страны Европы через Украину, и транзит остановился. Украинское Минэнерго назвало это «историческим событием» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

В «Газпроме» считают, что к началу следующего зимнего сезона подземные хранилища газа в Европе опустеют. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял о необходимости возобновить поставки газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

Сегодня Словакия получает российский газ через Венгрию. Ференц заявил, что с 1 апреля поставки со стороны «Газпрома» должны быть «существенно увеличены».