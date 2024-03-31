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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области возник пожар на одном из энергообъектов

В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов
Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько населенных пунктов оказались обесточенными, сообщили Силы обороны Юга. Пожар потушили

В Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов, сообщили Силы обороны Юга Украины в телеграм-канале.

Несколько населенных пунктов обесточено. Пожар потушили, уточнили Силы обороны Юга. Никто не пострадал. «Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА сообщил о перебоях с электроэнергией после удара
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ночью в регионе дважды объявлялась воздушная тревога. Глава военной администрации Олег Кипер просил жителей
Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Одесская область Пожар
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