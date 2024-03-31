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Военная операция на Украине ,  
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Производитель объяснил приостановку производства TAURUS

Глава MBDA Готтшильд объяснил приостановку производства ракет TAURUS
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставщики могут начать производство TAURUS в любой момент, но закон запрещает выпускать эти ракеты без заказа от федерального правительства, пояснил Томас Готтшильд
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Глава оборонной компании MBDA (производит TAURUS) Томас Готтшильд заявил, что ракеты больше не выпускают, так как для этого нужны новые заказы от федерального правительства. Об этом он сказал в интервью Augsburger Allgemeine.

Готтшильд пояснил, что предприятия могут начать производство TAURUS в любой момент, но закон запрещает выпускать эти ракеты без заказа государства.

«Это вызов для нашей отрасли, когда производство прерывается, как в случае с TAURUS. В таких случаях наши поставщики, которыми зачастую являются малые и средние компании, прекращают производство. Зачастую они не могут финансово позволить себе содержание производственных линий. И если бы мы получили новые заказы на TAURUS, нашим поставщикам сначала пришлось бы заново настраивать [производственные линии] и, например, обеспечить себя необходимым сырьем», — объяснил он.

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Глава MBDA также отметил, что оборонной промышленности нужна базовая загрузка производства, чтобы можно было продолжать выпуск определенных вооружений. «Нам не всегда нужно производить на полной мощности, достаточно того, чтобы поддерживать цепочки поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность сотрудников. Тогда в такой чрезвычайной ситуации, как сейчас, мы сможем очень быстро нарастить производство», — добавил Готтшильд.

MBDA принадлежит Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) и Leonardo (25%). Производит крылатые ракеты TAURUS и зенитные комплексы Patriot.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — дальнобойная ракета «воздух — земля», она предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Ракета запускается с боевых самолетов, она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.

В Германии продолжаются споры по поводу поставок TAURUS на Украину. Канцлер Олаф Шольц отказался передавать их Киеву из-за опасений, что Берлин окажется втянутым в конфликт и что ракеты могут быть использованы для ударов по территории России.

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой TAURUS у Берлина и передачей их Киеву через Лондон. Минобороны Германии, глава немецкого МИДа Анналена Бербок, а также другие министры в правительстве Шольца поддержали эту идею. Кроме того, подавляющее большинство депутатов из правящей в стране коалиции проголосовали в Европарламенте за отправку на Украину ракет.

Россия осуждает военную поддержку Украины и отмечает, что это не помешает ей добиться целей военной операции, а лишь умножит страдания украинцев.

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Елена Чернышова
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