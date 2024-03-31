Кличко исключил заморозку конфликта на Украине

Мэр Киева исключил возможность компромисса с Россией в виде признания потери Украиной территорий. Он также потребовал от Запада нарастить поставки. Москва осуждает любую помощь Киеву и требует признать реалии на земле

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Переговоры или замораживание конфликта на Украине — неправильные сценарии, вместо этого необходимо увеличение поддержки со стороны Запада, заявил в интервью Bild мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — сказал он.

Кличко также допустил, что Киев «может снова стать мишенью», но отметил лучшую подготовку украинской армии, чем два года назад. Вместе с тем он призвал западные страны увеличить поддержку Украины, в том числе поставки средств ПВО и зенитных ракет.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS допустил начало мирных переговоров с Москвой в случае возвращения потерянных Киевом территорий во время военной операции. Речь идет, в частности, о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2022 году. В ответ на это Зеленский ввел запрет на переговоры, пока президентом России является Владимир Путин.

Ранее президент Украины настаивал на «формуле мира», которая подразумевает в том числе вывод российских войск за границы 1991 года. Крым в 2014 году также был присоединен к России после референдума. Власти Украины и западных стран не признали его итогов и назвали это событие аннексией.

В Кремле заявляют, что с появлением четырех новых регионов в России «всем придется считаться». В Москве также называют неприемлемой «формулу мира» Зеленского, но заявляют о готовности к переговорам с учетом своих интересов. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону уточнил, что препятствием для переговоров с Киевом является публичный отказ от них президента Украины. В России также осуждают любую помощь Запада Украине, считая, что она лишь увеличит сроки конфликта и не изменит его исход.