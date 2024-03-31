Спецназ заблокировал боевиков в квартирах в Махачкале и Каспийске
Спецназ ФСБ в ночь на 31 марта заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, поступившем в РБК.
Жителей ближайших домов эвакуировали, работу силовиков координирует оперативный штаб НАК.
В 5:35 в Каспийске, а также Ленинском и Советском районах Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). В оперативном штабе сообщили, что на этой территории действуют специальные меры и временные ограничения, и призвали жителей помочь помочь правоохранительным органам «в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом».
2 марта режим КТО был введен в городе Карабулак в Ингушетии, боевиков заблокировали в одном из многоквартирных домов. Позднее в НАК заявили, что нейтрализованы шестеро подозреваемых — сторонники террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которые были причастны к убийству трех полицейских в 2023 году.
СК завел уголовное дело, в Ингушетии объявили в розыск мужчину, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов.
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