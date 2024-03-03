НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии
В результате проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме, передает информационный центр НАК. Ранее они были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулака.
«Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен. Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены», — уточнил НАК. На месте боестолкновения оперативники обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство.
По предварительным данным ведомства, подозреваемые являлись сторонниками ИГИЛ (признана террористической и запрещена на территории России) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. «Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске», — передают там.
НАК также сообщил, что среди гражданского населения и сотрудников сил правопорядка потерь нет.
В Карабулаке живут около 44,7 тыс. человек, это третий город Ингушетии по численности населения.
Минздрав Ингушетии уже опроверг сообщения о жертвах, добавив, что подтвержденной информации о пострадавших нет.
О том, что в Карабулаке завершена активная фаза спецоперации, чуть ранее сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
2 марта НАК сообщил, что силовики блокировали боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности». При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам, говорили в ведомстве. «Основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже», — рассказал тогда источник ТАСС.
В предыдущий раз режим КТО в Ингушетии вводили весной 2023 года, в Малгобекском районе. Тогда было совершено нападение на пост ДПС, который расположен в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии.
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