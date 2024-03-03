 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии

НАК: в Республике Ингушетия нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме
НАК сообщил, что нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме, которые ранее были заблокированы спецназом ФСБ в многоквартирном доме города Карабулака. Они предположительно причастны к убийству трех полицейских
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме, передает информационный центр НАК. Ранее они были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулака.

«Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен. Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены», — уточнил НАК. На месте боестолкновения оперативники обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным ведомства, подозреваемые являлись сторонниками ИГИЛ (признана террористической и запрещена на территории России) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. «Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске», — передают там.

НАК также сообщил, что среди гражданского населения и сотрудников сил правопорядка потерь нет.

В Карабулаке живут около 44,7 тыс. человек, это третий город Ингушетии по численности населения.

Минздрав Ингушетии уже опроверг сообщения о жертвах, добавив, что подтвержденной информации о пострадавших нет.

О том, что в Карабулаке завершена активная фаза спецоперации, чуть ранее сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

2 марта НАК сообщил, что силовики блокировали боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности». При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам, говорили в ведомстве. «Основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже», — рассказал тогда источник ТАСС.

В предыдущий раз режим КТО в Ингушетии вводили весной 2023 года, в Малгобекском районе. Тогда было совершено нападение на пост ДПС, который расположен в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Ингушетия режим КТО контртеррористическая операция
Материалы по теме
В Ингушетии завершили активную фазу контртеррористической операции
Политика
В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке
Политика
В результате перестрелки в Ингушетии никто не пострадал
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Эксперты назвали риск «одноразового эффекта» рекламы на ракетах России Бизнес, 13:30
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции Политика, 13:24
Судью матча клуба Месси заменили из-за фото в футболке «Интер Майами» Спорт, 13:15
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 13:11
В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов Политика, 13:07
В Пакистане избрали нового премьер-министра Политика, 13:03
Турецкие бизнесмены пригрозили исками к США ради торговли с Россией Бизнес, 12:45
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Бывшая лыжница выиграла общий зачет Кубка России по биатлону Спорт, 12:25
Маск поддержал идею расформирования НАТО Политика, 12:22
НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии Политика, 12:14
В Белгороде объявили о ракетной опасности Политика, 12:11
Российский призер чемпионата мира по дзюдо умер в 31 год Спорт, 12:11
Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине Политика, 12:08
$69 тыс. в год и золотая виза: что сулят инвесторам недооцененные регионы Pro, 12:03