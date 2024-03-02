В ингушском городе ввели режим КТО из-за боя в центре
В ингушском городе Карабулак введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона.
Он действует с 19:30 мск в районе улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Это центральная часть города.
Спецназ ФСБ блокировал боевиков в доме, сообщил источник «Известий» в силовых структурах Ингушетии. Идет бой с заблокированными в многоквартирном доме боевиками, рассказал источник «РИА Новости» в силовых структурах республики.
«Основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже», — сказал собеседник ТАСС и добавил позднее о завершении «активной перестрелки».
В Карабулаке живут около 44,7 тыс. человек, это третий город республики по численности населения.
Блокированные боевики собирались совершить «резонансные преступления террористической направленности», заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — отметили в ведомстве.
В предыдущий раз режим КТО вводили в республике прошлой весной. Тогда силовики установили нахождение подозреваемых в нападении на пост ДПС, в результате чего были ранены двое сотрудников ведомства.
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