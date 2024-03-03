В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков после режима КТО

В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщил СК России в своем телеграм-канале.

По информации следствия, 2 марта «в ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования» при попытке осмотра квартиры в Карабулаке сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление.

В процессе завязавшегося боевого столкновения шестеро вооруженных лиц были нейтрализованы.

Дело завели по ст. 317 УК. Максимальное наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — пожизненное лишение свободы.

2 марта в 19:30 по мск в центральной части города Карабулака ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он действовал до 12:45 3 марта. Операция проводилась в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что нейтрализованные боевики подозревались в терроризме, трое из них находились в федеральном розыске.

По данным НАК, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.