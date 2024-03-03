 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО

В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков после режима КТО
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщил СК России в своем телеграм-канале.

По информации следствия, 2 марта «в ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования» при попытке осмотра квартиры в Карабулаке сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление.

В процессе завязавшегося боевого столкновения шестеро вооруженных лиц были нейтрализованы.

Дело завели по ст. 317 УК. Максимальное наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — пожизненное лишение свободы.

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
Политика
Фото:Google Maps

2 марта в 19:30 по мск в центральной части города Карабулака ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он действовал до 12:45 3 марта. Операция проводилась в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что нейтрализованные боевики подозревались в терроризме, трое из них находились в федеральном розыске.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По данным НАК, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
Ингушетия контртеррористическая операция уголовное дело
Материалы по теме
В Ингушетии завершили активную фазу контртеррористической операции
Политика
НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии
Политика
В результате перестрелки в Ингушетии никто не пострадал
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев Политика, 22:27
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире Политика, 22:13
Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит Общество, 22:10
В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО Общество, 21:41
Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен Бизнес, 21:37
Швейцарцы отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию Политика, 21:32
Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании Политика, 21:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Казани завершились Игры будущего Общество, 21:10
СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма Спорт, 21:10
Валиева назвала момент, когда сдалась на Олимпиаде Спорт, 21:09
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 20:52
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы Политика, 20:42
Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500 Политика, 20:39
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед» Спорт, 20:31