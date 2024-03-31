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В Махачкале и Каспийске ввели режим КТО

ФСБ: в Махачкале и Каспийске ввели режим КТО
В НАК сообщили, что спецназ заблокировал в нескольких квартирах вооруженных людей, подозреваемых в терроризме. В начале марта режим КТО вводили в городе Карабулак в Ингушетии;

В Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб ФСБ в Дагестане.

В сообщении Национального антитеррористического комитета, которое позже поступило в РБК, говорится, что силовики получили данные о нахождении на территории республики вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. Спецназ ФСБ заблокировал их в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. 

Из ближайших домов эвакуировали жителей.

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В начале марта режим КТО вводили в ингушском городе Карабулак. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что силовики блокировали боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности»; при попытке задержания группа открыла огонь по силовикам.

Позднее ведомство сообщило, что нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме, которые были связаны с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) и причастны к убийству трех полицейских в 2023 году. СК завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дагестан контртеррористическая операция Махачкала Каспийск ФСБ Национальный антитеррористический комитет
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