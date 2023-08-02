FT узнала о плане США купить оружие Тайваню на выделенные Киеву деньги

Вашингтон рассчитывает профинансировать поставки вооружений Тайваню на деньги, выделявшиеся для Украины, пишет FT. По данным издания, это поможет ускорить поставки на фоне растущей угрозы со стороны Китая

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Белый дом обратился к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках выделения дополнительного бюджета на помощь Украине, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Financial Times.

По словам двух человек, знакомых с планом администрации Байдена, административно-бюджетное управление Белого дома намеревается включить просьбу о финансировании Тайваня в пакет документов по ускорению поставок оружия Украине. Какую сумму Белый дом планирует передать на помощь Тайбэю, газета не уточняет. Ожидается, что Белый дом направит свой запрос конгрессу в этом месяце.

Если конгресс примет документ, Тайвань впервые получит оружие через систему военной помощи иностранным государствам.

На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн военной помощи Тайваню для сдерживания Китая. По словам источников телеканала ABC и Associated Press, Пентагон предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. По данным Politico, речь идет о беспилотниках MQ-9 Reaper и боеприпасах для стрелкового оружия.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. В то же время Вашингтон неоднократно заявлял, что готов воспрепятствовать силовому захвату острова Пекином.

Китай считает Тайвань собственной провинцией. Реагируя на планы США выделить финансовую помощь Украине, Пекин заявил, что это не повлияет на его решимость «решить тайваньскую проблему».

Посольство Китая в Вашингтоне также заявило, что Китай «решительно выступает против военных связей США с Тайванем и поставок оружия», пишет FT. Дипломатическая миссия призвала Вашингтон «прекратить создавать угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе».