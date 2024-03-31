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Политика ,  
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Зеленский пообещал продолжить «перезагрузку» во власти

Зеленский пообещал новые перестановки в органах власти после увольнения Шефира
Перестановки в органах власти призваны сделать Офис президента «более функциональным», сообщил Владимир Зеленский и поблагодарил уволенных сотрудников за работу
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

На Украине продолжатся перестановки в органах власти, сообщил президент Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в телеграм-канале.

«Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все подготовленные решения», — сказал он. По словам президента, он подготовил новые указы относительно своих советников.

Зеленский поблагодарил уволенных за работу и объяснил, что перестановки призваны сделать Офис президента «более функциональным».

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Сергей Шефир

26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с поста главы Совета национальной безопасности и обороны, который тот занимал с 2019 года. На его место пришел Александр Литвиненко, ранее возглавлявший внешнюю разведку Украины, а Данилова назначили послом в Молдавии.

Несколько дней спустя Зеленский освободил от должностей двух замов руководителя Офиса президента — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская. Кроме того, глава государства уволил своего первого помощника Сергея Шефира, занимавшего этот пост с 2019 года, и трех внештатных советников.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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