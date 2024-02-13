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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты назвали уроки, которые военные извлекли из конфликта на Украине

IISS: конфликт на Украине привлек внимание армий мира к подводным беспилотникам
Сюжет
Военная операция на Украине
По оценке Международного института стратегических исследований, армии мира стали больше внимания уделять подводным беспилотникам, дронам-камикадзе и системам борьбы с ними. Но пренебрегать позиционной войной пока не получается
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Опыт боевых действий на Украине начинает влиять на мышление вооруженных сил других стран. Об этом говорится в ежегодном The Military Balance 2024, который публикует Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS) и который был представлен 13 февраля.

Речь идет, в частности, о том, что придется уделять больше внимания артиллерии, дронам-камикадзе (барражирующие боеприпасы), системам для борьбы с дронами, а также тому, какие возможности и угрозы могут создавать подводные беспилотные аппараты. «Во многих вооруженных силах вырос интерес к подводным беспилотникам, который был еще до войны, — отмечают аналитики. — Этот интерес подогревает то, что такие системы могут мониторить уязвимую критически важную национальную инфраструктуру, которая проходит по недостаточно контролируемому морскому дну и может быть атакована».

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По оценке экспертов, боевые действия на Украине показали, что в современных войнах до сих пор существуют отголоски прошлого. Например, с переходом конфликта в позиционное противостояние для России особое значение приобрели мины и оборонительные укрепления, цель которых — замедлить украинское контрнаступление. «Некоторые западные вооруженные силы в своих программах вновь сосредоточились на том, чтобы научить войска расчищать и преодолевать сложные препятствия, в том числе траншеи», — говорится в ежегоднике.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году и критика его медленного продвижения выявили заблуждение, которое существует в западных армиях: аналитики выявили, что после нескольких войн, когда у них было подавляющее преимущество в военной технике, сложилось мнение, что боевая фаза конфликта должна закончиться быстро. «Украина напомнила, что войны, как правило, затягиваются», — отметили эксперты.

Киев пишут они, адаптировал свою противовоздушную оборону, чтобы использовать высокоточные ракеты класса «земля — воздух» против более сложных российских систем, а против барражирующих боеприпасов применяет в основном зенитные орудия.

В конце 2022 года Financial Times на основе опроса военных аналитиков также перечисляла выводы, сделанные по итогам года боев на Украине. В их числе — рост важности промышленного потенциала и резервов военной техники на случай интенсивных боевых действий, ключевая важность высокотехнологичной разведки и традиционных средств ведения боя, таких как танки. 

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Украина Россия вооружения боевые действия оснащение армии
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