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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о новом пакете помощи США Киеву с противотанковыми ракетами

Reuters: США 3 апреля объявят о новом пакете помощи Украине на $2,6 млрд
США передадут Украине танковые и авиационные боеприпасы, радиолокационные станции воздушного наблюдения и ремонтно-эвакуационные машины для поврежденной тяжелой техники. Стоимость очередной партии вооружения составит $2,6 млрд

США готовят новый пакет военной помощи Украине стоимостью $2,6 млрд, куда войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и грузовики для перевозки топлива, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Ожидается, что официально о новых поставках объявят в понедельник, 3 апреля. По словам собеседников, содержание и стоимость пакета еще может измениться. Пока предполагается, что в него войдут различные типы боеприпасов, в том числе для танков, авиации и зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также ремонтно-эвакуационные машины для выведенной из строя тяжелой техники.

Как пишет Reuters, большая часть пакета — $2,1 млрд — это средства, выделенные через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у предприятий, а не брать из американских запасов.

Агентство отмечает, что всего с начала боевых действий на Украине США объявили о военной поддержке Киева на сумму более $30 млрд.

О предыдущем, 34-м пакете Вашингтон объявил 20 марта. В него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для боевой машины пехоты Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения, лодки и другие боеприпасы, оружие и техника.

В Кремле считают, что военная помощь со стороны Запада Украине затягивает боевые действия и свидетельствует о его вовлеченности в конфликт.

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