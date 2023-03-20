США передадут Украине боеприпасы для HIMARS и другую помощь на $350 млн

В 34-й пакет военной помощи вошли снаряды для гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, ракеты HARM и другое вооружение

РСЗО HIMARS (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $350 млн. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает СNN.

Это уже 34-й пакет американского оружия и военной техники для Киева. В него войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для боевой машины пехоты Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения, лодки и другие боеприпасы, оружие и техника.

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