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США передадут Украине боеприпасы для HIMARS и другую помощь на $350 млн

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $350 млн
В 34-й пакет военной помощи вошли снаряды для гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, ракеты HARM и другое вооружение
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $350 млн. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает СNN.

Это уже 34-й пакет американского оружия и военной техники для Киева. В него войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для боевой машины пехоты Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения, лодки и другие боеприпасы, оружие и техника.

Материал дополняется

Теги
США Украина военная помощь РСЗО HIMARS вооружение Энтони Блинкен
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