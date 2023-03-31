За семь лет ими перестали быть США и государства Европейского союза

Какие страны стали приоритетом внешней политики «государства-цивилизации» За семь лет ими перестали быть США и государства Европейского союза

В новой концепции внешней политики Россия отдает приоритет ближнему зарубежью. Что касается Европы и США, то Москва намерена устранять «рудименты их доминирования» на мировой сцене

Какая миссия у России

Опубликованная 31 марта Концепция внешней политики Российской Федерации (КВП) впервые определяет, что Россия — это «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава», которая сплотила русский народ и другие народы, «составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». Говоря о международном статусе, руководство страны ссылается на то, что Россия — правопреемница СССР, она одна из двух крупнейших ядерных держав, которая занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН. В КВП подчеркивается, что Москва «выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию», которая заключается в поддержании глобального баланса сил и в том, чтобы выстраивать многополярную международную систему.

«Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что отношения с другими странами Россия будет выстраивать исходя из того, как эти государства относятся к ней — конструктивно, нейтрально или недружественно.

Принципиальная новизна концепции в том, что Россия определена как государство-цивилизация, сказал РБК научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Что такое государство-цивилизация, сформулировать невозможно. Но есть один очевидный показатель: цивилизация никуда не вписывается, она сама по себе, — продолжает эксперт. — В предшествующие десятилетия Россия с разным рвением и разным успехом исходила из того, что она должна встраиваться в разные сообщества — европейское, глобальное. Сейчас это кончилось, потому цивилизация никуда не встраивается — она самодостаточна». Приведенное в КВП описание мира подтверждает, что вписываться некуда, отмечает Лукьянов.

Предыдущая концепция была принята в 2016 году. «Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», — объяснил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности необходимость принятия новой.

Слово «русский» в различных сочетаниях («Русский мир», «русский язык», «Русская православная церковь») в новой концепции упоминается 12 раз, подсчитал РБК. В концепции 2016 года всего одно такое упоминание. В новом документе появились такие слова, как «враждебный», «русофобия», кратно увеличилось использование слова «угроза» (с восьми до 21 раза) и «противодействие» (с четырех до 27 раз).

Каким Россия видит мировое развитие

В КВП 2016 года говорилось, что в мире проходят глубокие перемены, которые ведут к созданию полицентричной международной системы. В новом документе эти изменения названы революционными. «Продолжается формирование более справедливого, многополярного мира», а система, при которой колониальные державы экономически опережали остальной мир, присваивая ресурсы зависимых территорий, «необратимо уходит в прошлое».

Москва считает эти перемены благоприятными, но ряд государств, которые привыкли «мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма», их отвергает. Речь о странах Запада. Независимую политику России и то, что она укрепляется как «один из ведущих центров развития современного мира», «США и их сателлиты» воспринимают как угрозу своей гегемонии. Российские шаги на украинском направлении они используют для того, чтобы обострить «многолетнюю антироссийскую политику» и развязать против Москвы «гибридную войну нового типа». Ее цель — «всемерное ослабление России, <…> ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности».

Москва в ответ на это будет отстаивать свое право на существование «всеми имеющимися средствами». Свою «созидательную энергию» она перенаправит туда, где есть очевидные перспективы взаимовыгодного сотрудничества». «Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы», — убеждены авторы концепции.

Как руководство России видит ее национальные интересы

В новой концепции указаны девять национальных интересов. Приоритетный из них — защита страны «от деструктивного иностранного воздействия». Далее идут поддержание стратегической стабильности с укреплением международного мира и безопасности, укрепление международного права, защита российских граждан и российских организаций «от иностранных противоправных посягательств», «защита российского общества от деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия». В предыдущей версии концепции такого приоритета не было. Следом за ними идут повышение качества жизни россиян, устойчивое развитие российской экономики, «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и охрана окружающей среды.

Отсюда у страны три цели — безопасность, благоприятные внешние условия, прочные международные позиции — и 14 задач: от формирования справедливого мироустройства и взаимовыгодного сотрудничества «с конструктивно настроенными иностранными государствами» до борьбы с антироссийской деятельностью других стран и создания «объективного восприятия России за рубежом».

Отношения с какими странами в приоритете

Первым в этом списке авторы новой концепции, как и предыдущей, обозначили ближнее зарубежье — к нему относятся страны СНГ и другие сопредельные государства, которые связаны с Россией «многовековыми традициями совместной государственности, глубокой взаимозависимостью в различных сферах, общим языком, близкими культурами». Москва считает, что ближнее зарубежье должно стать «зоной мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания». В этом поможет урегулирование вооруженных конфликтов, улучшение отношений стран друг с другом и «пресечение инспирирования «цветных революций» и иных попыток вмешательства во внутренние дела союзников и партнеров России».

Москва резко против размещения в соседних странах «военной инфраструктуры недружественных государств». Она выступает за укрепление партнерства в рамках ОДКБ и Союзного государства, ратует за сопряжение потенциалов стран СНГ и ЕАЭС и в долгосрочной перспективе делает ставку на «интегрированное экономическое и политическое пространство в Евразии». В этом плане Россия намерена пресекать «недружественные действия иностранных государств», которые провоцируют «дезинтеграционные процессы в ближнем зарубежье».

На второе место авторы концепции поместили Арктику, которая в предыдущей версии была в середине списка. Здесь Россия стремится сохранить мир и стабильность, повысить экологическую устойчивость региона и снизить уровень угроз для национальной безопасности. Одна из целей — развивать Северный морской путь для конкурентных перевозок между Европой и Азией. Поэтому, указано в КВП, вопросы вокруг Арктики надо решать мирно. Недружественные страны нацелены на то, чтобы регион милитаризовать и ограничить там возможности России, — этот курс Москва собирается нейтрализовать; параллельно она будет развивать в регионе сотрудничество с неарктическими государствами, которые настроены к ней куда более конструктивно. Одной из таких стран будет Китай, который поддерживает сохранение мира в Арктике, что было зафиксировано в итоговых документах недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Затем речь идет о Евразийском континенте, где особенно выделяются Китай и Индия. Здесь Москва хочет сформировать широкий интеграционный контур — Большое Евразийское партнерство с опорой на ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и при сопряжении планов ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Одна из ключевых задач — модернизировать старые и проложить в Евразии новые транспортные и экономические маршруты (модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской ж/д магистралей, запуск международного коридора «Север — Юг», совершенствование коридора «Европа — Западный Китай», создание экономического коридора «Россия — Монголия — Китай». Еще одно направление — урегулирование в Афганистане и в перспективе его интеграция в евразийское пространство.

Четвертое место авторы КВП отвели Азиатско-Тихоокеанскому региону — с опорой на АСЕАН и опять же в привязке к Большому Евразийскому партнерству. Затем идет Исламский мир — приоритетные партнеры России здесь Иран, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Египет и другие члены Организации исламского сотрудничества. Москва намерена также задействовать потенциал этих стран при строительстве Большого Евразийского партнерства.

На шестой позиции находится Африка — с ней Россию объединяет «стремление к установлению более справедливого многополярного мира» и борьба с «неоколониализмом» ряда развитых государств. Москва намерена помогать Африке становиться «самобытным и влиятельным центром мирового развития» — это касается безопасности (военной, продовольственной и энергетической), урегулирования конфликтов, торговли и инвестиций, научного сотрудничества.

Вслед за Африкой идут Латинская Америка и Карибский бассейн — отношения с государствами этого региона Россия планирует развивать «на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе». Здесь она в первую очередь будет поддерживать те страны, которые подвергаются давлению США и их союзников, укреплять дружбу с Бразилией, Кубой, Никарагуа, Венесуэлой.

Располагавшиеся в предыдущей концепции на лидирующих местах Евро-атлантический регион, Европейский союз и США, в новой концепции — в аутсайдерах. Европейский регион находится на восьмом месте — его страны Москва обвиняет в агрессивной политике. Поэтому здесь ее задача в том, чтобы нейтрализовать угрозы своей безопасности, создать условия для прекращения недружественных действий и сформировать новую модель сосуществования с европейскими государствами. Главный фактор, который осложняет отношения России с Европой, считают авторы концепции, — курс США и их отдельных союзников на углубление разделительных линий в регионе. Если страны Европы поймут, что альтернатив мирному сосуществованию с Россией нет, и станут более самостоятельными, то это благоприятно скажется на их безопасности и они смогут «занять достойное место в Большом Евразийском партнерстве и многополярном мире».

США и другие англосаксонские государства находятся на предпоследнем месте (после них — только Антарктика и ее демилитаризованность). Свой курс в отношении Вашингтона Москва называет комбинированным, поскольку, с одной стороны, — это один из влиятельных мировых центров, а с другой — в нем формируют и проводят агрессивную антироссийскую политику. Россия заинтересована в поддержании стратегической паритета с США, мирном сосуществовании и установлении баланса интересов с учетом того, что обе страны — крупнейшие ядерные державы. «Перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друг друга», — говорится в концепции.

В новой концепции не упоминаются Приднестровье, нагорно-карабахский конфликт и ОБСЕ как одна из ключевых организаций — центральной Россия считает ООН, только там должны формулировать международные нормы, обращает внимание консультант International Crisis Group Олег Игнатов. По его оценке, новая концепция полностью соответствует нынешней политике России — она идеологизирована в том смысле, что рассматривает конфликт с Западом как ценностный.

«Евразию, которая читается как постсоветское пространство, Россия рассматривает как зону своего влияния, на основе своих интересов она будет стремиться решать вопросы и конфликты на этой территории, — отметил в беседе с РБК Игнатов. — Но тут Москва столкнется с новыми реалиями — в странах есть запрос на новых медиаторов, новых гарантов безопасности. Это видно, в частности, из примера Армении, которая недавно пригласила к себе миссию ЕС. В регионе также есть такие сильные игроки, как Казахстан, — они с российскими представлениями могут не согласиться».