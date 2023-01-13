Почти две трети новогодних поездок за рубеж россияне совершили в СНГ

Больше половины россиян, выезжавших за рубеж на новогодних каникулах, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, следует из данных сотовых операторов. Выросла популярность Грузии и Казахстана, а также Таиланда

Новогодний Тбилиси (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

РБК опросил сотовых операторов о том, посещение каких стран россиянами в новогодние каникулы (31 декабря — 8 января) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно оценке МТС и «МегаФона», крупнейших операторов сотовой связи в России, среди абонентов, выезжающих за рубеж, доля поездок в страны СНГ и ближнего зарубежья увеличилась примерно до 60%. МТС по итогам третьего квартала прошлого года обслуживала 80,2 млн абонентов, «МегаФон» — 74,9 млн.

В целом количество россиян, выезжавших за рубеж в праздничные дни, сократилось на 33% год к году, оценил МТС на основе своих обезличенных данных и сервисов МТС Travel и «МТС исследования», не уточнив абсолютных значений. В «МегаФоне» зафиксировали иную динамику: количество абонентов компании, проводивших новогодние праздники за границей, выросло на 8% год к году. По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2, актуальный размер базы не раскрывается), количество его абонентов в международном роуминге, то есть тех, кто выезжал за рубеж и пользовался там услугами связи, увеличилось на 43%.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн», 46 млн абонентов по итогам третьего квартала 2022 года) отказался от комментариев.

Как изменились направления поездок

Среди абонентов МТС, выезжавших на новогодние праздники за рубеж, доля тех, кто выбирал страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузию и Абхазию), выросла на 20 процентных пунктов (п.п.) год к году и составила 63%, следует из данных МТС (не учитывались поездки длительностью менее двух дней, чтобы исключить транзитные визиты). Согласно данным «МегаФона», с 25 декабря по 7 января также более 63% его абонентов, выезжавших за рубеж, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, причем количество посещений увеличилось на 43 п.п. по сравнению с прошлым годом.

По данным МТС, наиболее популярным направлением, как и в прошлом году, была Белоруссия: доля тех, кто его выбрал, практически удвоилась год к году — с 16 до 29%. На второе место вышел Казахстан — эту страну выбрали 12% тех, кто встречал Новый год за границей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Сохранялся интерес к Турции и ОАЭ, в четыре раза вырос спрос на путешествия в Таиланд — в 2023 году эта страна вошла в топ-10 с долей 3%. Из топа МТС выбыла Украина, на которую в предыдущие новогодние каникулы пришлось 8% выезжавших.

До 5% снизилась доля тех, кто выбрал Египет. В прошлом году это было второе по популярности после Белоруссии направление на новогодних каникулах с долей 13%. После того как Иордания закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний, добираться на побережье Красного моря с Урала и из Сибири стало сложнее. В целом интерес к пляжному отдыху в странах с прямым авиасообщением, таким как Турция, Египет, ОАЭ, снизился на 8 п.п. год к году, следует из данных МТС.

Наиболее популярными направлениями среди выезжавших абонентов «МегаФона» стали Турция (+18% посещений к аналогичному периоду прошлого года), Абхазия (+12%), Грузия (+95%), ОАЭ (+57%) и Таиланд (+452%). Этот оператор также зафиксировал рост числа посещений Казахстана (+75%). Количество поездок абонентов компании в Египет сократилось на 53%. На 21% реже стали летать в Европу на фоне закрытия воздушного пространства, сообщил представитель «МегаФона». Самыми популярными в этом регионе были Финляндия, Литва и Германия, их посетило аналогичное прошлому году количество россиян, а наибольший прирост показала Сербия, в которую доступны прямые рейсы из России: количество поездок туда увеличилось на 108% в сравнении с прошлым годом.

В середине сентября Литва закрыла въезд в страну для граждан России, за исключением некоторых категорий, например водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто навещает родственников или пересекает границы по гуманитарным причинам. В конце сентября запрет на въезд туристам из России также ввела Финляндия. Эти ограничения не действуют для тех, кто въезжает по семейным обстоятельствам, на работу или учебу, имеет гуманитарные причины и т.п.

У «Т2 РТК Холдинга» в топ-10 стран вошли Грузия, Таиланд и Казахстан, но выпали Молдавия, Египет и Украина. Среди наиболее популярных также оказались Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Абхазия, Киргизия и Финляндия.

По оценке МТС, чаще всего за границу выезжали жители Москвы и Московской области (40% таких поездок), петербуржцы (12%) и туристы из Краснодарского края (8%).

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в новогодние праздники за рубеж по всем направлениям всего выехали 600 тыс. россиян. В АТОР пока не подсчитали, как распределялся этот поток, но прогнозируют, что в первом квартале этого года Таиланд посетят около 330 тыс. туристов из России. Эта страна наряду с ОАЭ, Египтом, Турцией и Шри-Ланкой была наиболее популярна на новогодних праздниках, указала Ломидзе. Она не стала комментировать данные сотовых операторов, но отметила, что в СНГ наблюдается большой самостоятельный поток въезжающих и подавляющее большинство из них едут не как туристы.