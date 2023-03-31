Россия в новой концепции назвала себя самобытной страной-цивилизацией

В новой концепции внешней политики Россия названа самобытной страной-цивилизацией. При этом Россия не считает себя врагом Запада, но рассматривает США как главный источник рисков для своей безопасности

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Кремль 31 марта опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития». Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации.

Предыдущую версию президент Владимир Путин утвердил 30 ноября 2016 года. В ней не содержалось определения России, а в пунктах 4 и 5 говорилось о том, что современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы. Деления стран на дружественные, нейтральные и недружественные в предыдущей версии концепции не было.

В новой концепции указано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. В действовавшей версии концепции о Западе говорилось в контексте сокращения «возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике» и кризиса в отношениях России с государствами Запада из-за их нежелания «приступить к реализации политических заявлений о формировании общеевропейской системы безопасности и сотрудничества».

В подписанном президентом Путиным 31 марта документе указано, что Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества. Флагманским проектом России в XXI веке заявлено «превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания». О Евразии в предыдущем документе говорилось исключительно в контексте расширения и усиления евразийской интеграции.

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