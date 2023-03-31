МИД объявил о высылке эстонского дипломата из России

В МИД России объяснили свое решение ответной мерой на

Яна Ванамёльдер (Фото: Estonian Foreign Ministry)

Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России, сообщается на сайте МИД.

Российское дипведомство 31 марта вызвало временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер, ей выразили решительный протест в связи с объявлением 24 марта персоной нон грата российского дипломата.

«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», — говорится в сообщении.

Помимо этого Москва готова осуществить и ряд других ответных мер на «провокационную деятельность эстонских властей» против России, подчеркнули в ведомстве.

МИД Эстонии утверждал, что российский сотрудник посольства «подрывал безопасность и конституционный строй страны, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызывал раскол в эстонском обществе».

Его также обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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