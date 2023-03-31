ТАСС и Baza: в районе аэродрома в Кубинке нашли упавший дрон

В районе аэродрома в Кубинке нашли упавший дрон

Бомбы на аппарате не было. Власти пытаются определить, кому он принадлежал

Неподалеку от аэродрома Кубинка в Одинцовском районе Московской области был обнаружен дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Аппарат нашли в лесополосе рядом деревней Полушкино (к западу от Кубинки). Взрывного устройства на нем не было.

Телеграм-канал Baza сообщает, что дрон нашел прохожий, когда гулял с собакой. Он же и вызвал на место полицию.

Власти пытаются установить, кому принадлежал упавший аппарат.

«Уточняется данная информация», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области на вопрос РБК об обнаруженном дроне.

РБК обратился также за комментарием в управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

За последние недели украинские беспилотники были обнаружены в разных российских регионах. Так, 29 марта в Белгороде самодельный беспилотник с бомбой кустарного производства атаковал газонасосную станцию.

26 марта Минобороны сообщило о падении украинского дрона в районе города Киреевск (Тульская область). Ту-141 «Стриж» был выведен из строя комплексом радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Кроме того, дроны падали в Крыму, Одоевском районе Тульской области, населенных пунктах Брянской области.