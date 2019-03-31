Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Владимир Зеленский и спикер Верховной рады Андрей Парубий отдали свои голоса на президентских выборах. Ранее проголосовали другие кандидаты — Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, а также мэр Киева Виталий Кличко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (Фото: Emilio Morenatti / AP)

На выборах в президенты Украины проголосовал один из кандидатов на пост главы государства, комик Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Он посетил избирательный участок в одном из колледжей Киева. «Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток», — сказал Зеленский.

Кандидат подчеркнул, что он и его команда верят в победу на выборах. На вопрос о том, с кем он может выйти во второй тур президентских выборов, Зеленский ответил: «Пусть украинцы решают».

Также в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины проголосовал спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его словам, он отдал свой голос «прежде всего за Украину». «Сегодня выборы президента являются особенно важными. Президент Украины — это прежде всего главнокомандующий страны, и поэтому сегодня наш фронт идет по всем избирательным участкам», — рассказал Парубий, отметив важность участия в голосовании.

Ранее на избирательных участках проголосовали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и мэр Киева Виталий Кличко. Тимошенко после голосования заявила, что верит в богатую и успешную Украину, Кличко рассказал, что голосовал за сохранение Украины на пути евроинтеграции и членства в НАТО, Бойко призвал всех избирателей прийти на участки и сделать свой выбор.