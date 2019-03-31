Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,84 64,89 EUR Нал. 74,10 73,09 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 159,90 -5,10 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
В Индии разбился истребитель МиГ-27 Общество, 12:15 В кабмине поддержали идею о приравнивании Iqos и glo к обычным сигаретам Политика, 12:14 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 11:50 Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде после тренировки Политика, 11:49 Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины Политика, 11:41 МВД Украины получило 151 заявление о нарушениях на президентских выборах Политика, 11:34 Глава Тувы заявил о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом Общество, 11:16 В ДНР сообщили об обстрелах после начала президентских выборов на Украине Политика, 11:00 Тимошенко проголосовала на выборах президента Украины Политика, 10:43 Оформивший дубль в игре с «Тампой» Овечкин стал звездой дня в НХЛ Спорт, 10:36 Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы Общество, 10:31 В Приморье нашли мертвым солдата-срочника Общество, 10:12 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 10:11 Семь человек погибли при пожаре на заводе в Китае Общество, 09:59
Выборы на Украине ,  
0 
Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Владимир Зеленский и спикер Верховной рады Андрей Парубий отдали свои голоса на президентских выборах. Ранее проголосовали другие кандидаты — Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, а также мэр Киева Виталий Кличко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (Фото: Emilio Morenatti / AP)

На выборах в президенты Украины проголосовал один из кандидатов на пост главы государства, комик Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Он посетил избирательный участок в одном из колледжей Киева. «Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток», — сказал Зеленский.

Кандидат подчеркнул, что он и его команда верят в победу на выборах. На вопрос о том, с кем он может выйти во второй тур президентских выборов, Зеленский ответил: «Пусть украинцы решают».

Политика
Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Также в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины проголосовал спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его словам, он отдал свой голос «прежде всего за Украину». «Сегодня выборы президента являются особенно важными. Президент Украины — это прежде всего главнокомандующий страны, и поэтому сегодня наш фронт идет по всем избирательным участкам», — рассказал Парубий, отметив важность участия в голосовании.

Ранее на избирательных участках проголосовали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и мэр Киева Виталий Кличко. Тимошенко после голосования заявила, что верит в богатую и успешную Украину, Кличко рассказал, что голосовал за сохранение Украины на пути евроинтеграции и членства в НАТО, Бойко призвал всех избирателей прийти на участки и сделать свой выбор.

Политика
Как проходят президентские выборы на Украине. Главное

По данным на 28 марта, Владимир Зеленский занимал лидирующую позицию в рейтинге кандидатов в президенты, за него были готовы проголосовать 26,6% респондентов. Второе место Тимошенко разделила с действующим главой государства Петром Порошенко, за них свои голоса были готовы отдать по 17% опрошенных.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Владимир Зеленский, Андрей Парубий, Украина, выборы президента
Материалы по теме
На Украине стартовали президентские выборы
Политика
Пореченков объяснил появление ролика «в поддержку» Зеленского
Общество
Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter