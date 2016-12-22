Порошенко заявил о планах России вмешаться в выборы на Украине

Украинский лидер призвал сотрудников Центризбиркома работать эффективнее, заявив, что Москва будет пытаться использовать для вмешательства дезинформацию и атаки хакеров

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Петр Порошенко считает, что Россия намерена «вмешиваться» в избирательную кампанию на Украине. Об этом президент заявил на встрече с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

«Мы уже сейчас видим и с точки зрения наших специальных органов, и с точки зрения наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию», — заявил украинский президент. По словам Порошенко, это будет происходить «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы».

Глава государства призвал ЦИК к эффективной работе, чтобы «защитить выбор украинского народа».

Президент Украины рассказал, что обратился к международным партнерам Киева. «Мы договорились, что в киберзащите начинаем активное сотрудничество», — добавил он. Каких именно партнеров Украины он имел в виду, не уточняется.

Это не первый случай, когда Порошенко обвиняет Россию во вмешательстве в выборы на Украине. Так, например, в сентябре украинский лидер рассказал, что с попытками России вмешаться в выборы борется военная разведка Украины, а в августе Порошенко обвинил Москву в намерении устроить «манипулятивную кампанию» для подрыва стабильности. Президент Украины заявил, что об этом свидетельствует создание в соцсетях тысяч «фейковых аккаунтов с русскими корнями» перед выборами в конгресс США.

20 сентября парламент Украины назначил новый состав Центральной избирательной комиссии. Теперь туда входят 17 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Весной 2019 года на Украине пройдут выборы президента, осенью следующего года — парламентские выборы.