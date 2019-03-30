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Выборы на Украине ,  
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На Украине отчитались о нарушениях в «день тишины» перед выборами
В последний день перед первым туром президентских выборов на Украине полиция и правозащитники фиксируют многочисленные жалобы на нарушение избирательного законодательства. Полиция страны работает в усиленном режиме
Фото: Zuma \ ТАСС

Украинская полиция получила почти 160 заявлений о нарушениях в «день тишины» перед выборами президента. Об этом сообщил замглавы МВД страны Сергей Яровой, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«79 фактов [нарушения избирательного законодательства] связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два факта — хулиганство, один — угроза физической расправой и 69 других фактов», — сообщили в ведомстве.

Яровой подчеркнул, что полиция страны работает в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлечены 39 тыс. полицейских. «Оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений — и те, которые поступают на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальные сети и др. Кроме этого, мы постоянно в контакте с общественной сетью ОПОРА», — заявил замминистра.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook подтвердила, что получает многочисленные сообщения о нарушениях по горячей линии. Они связаны с распространением предвыборных агитационных материалов в СМИ и интернете. «Призываю всех субъектов избирательного процесса отказаться от обнародования в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений о кандидатах. Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без какого-либо влияния», — написала она.

Политика
Три сценария выборов на Украине

Выборы президента Украины состоятся завтра, 31 марта. В списке кандидатов — 39 фамилий. По данным общественной организацией «Передовые правовые инициативы», лидером предвыборной гонки является комик и шоумен Владимир Зеленский (34,04%). Порошенко заручился поддержкой 14,22% избирателей, сохраняя второе место. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%), четвертое — глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,10%). В исследовании организации отмечалось, что все эти кандидаты имеют шансы на выход во второй тур, поскольку более 13% респондентов не определились со своим выбором, еще 7,3% отказались отвечать на вопросы.

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, Выборы, «день тишины»
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