На Украине отчитались о нарушениях в «день тишины» перед выборами

На Украине отчитались о нарушениях в «день тишины» перед выборами

В последний день перед первым туром президентских выборов на Украине полиция и правозащитники фиксируют многочисленные жалобы на нарушение избирательного законодательства. Полиция страны работает в усиленном режиме

Фото: Zuma \ ТАСС

Украинская полиция получила почти 160 заявлений о нарушениях в «день тишины» перед выборами президента. Об этом сообщил замглавы МВД страны Сергей Яровой, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«79 фактов [нарушения избирательного законодательства] связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два факта — хулиганство, один — угроза физической расправой и 69 других фактов», — сообщили в ведомстве.

Яровой подчеркнул, что полиция страны работает в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлечены 39 тыс. полицейских. «Оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений — и те, которые поступают на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальные сети и др. Кроме этого, мы постоянно в контакте с общественной сетью ОПОРА», — заявил замминистра.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook подтвердила, что получает многочисленные сообщения о нарушениях по горячей линии. Они связаны с распространением предвыборных агитационных материалов в СМИ и интернете. «Призываю всех субъектов избирательного процесса отказаться от обнародования в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений о кандидатах. Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без какого-либо влияния», — написала она.