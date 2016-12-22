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Москву не устроило объяснение Лондона по досмотру российского самолета
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Москву не устроило объяснение Лондона по досмотру российского самолета
Политика, 21:50
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Москву не устроило объяснение Лондона по досмотру российского самолета
Российское посольство заявило, что объяснение властей Британии добавило еще больше сомнений. Ранее британский министр безопасности назвал досмотр лайнера «рутинным процессом» в борьбе с оргпреступностью
Фото: Hannah McKay / Reuters

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне прокомментировал журналистам объяснения британской стороны относительно досмотра 30 марта в аэропорту Хитроу самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего рейсом из Москвы.

«Это явная попытка министра отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия капитана в нарушение существующих правил», — сказал представитель российского посольства.

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Дипломат подчеркнул, что логику британского министра Бена Уоллеса понять трудно. «Аэрофлот» и российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и не вызывают сомнений в этом отношении. Более того, довольно странно искать «наркотики и огнестрельное оружие», которые якобы собирались «ввезти в страну», на пустом самолете, готовом принять на борт вылетающих пассажиров», — добавил он.

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Представитель посольства добавил, что данное объяснение «только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений команды, которая пыталась выполнить незаконный обыск».

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В субботу министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что для пограничных служб осмотр самолета является «рутинной процедурой, направленной на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие».

Речь идет об инциденте, который произошел в минувшую пятницу, 30 марта, в лондонском аэропорту Хитроу. Сотрудники британской таможни без объяснения причин устроили досмотр прилетевшего из Москвы самолета, потребовав от экипажа покинуть борт лайнера. В российском МИДе такие действия назвали провокационными. В «Аэрофлоте» выразили недоумение произошедшим.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Посольство России , Великобритания , «Аэрофлот»
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