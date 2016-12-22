Россия пригрозила Лондону ответными мерами на досмотр лайнера «Аэрофлота»

Координационный центр по авиабезопасности России заявил, что примет ответные меры на досмотр лайнера «Аэрофлота» в Лондоне в случае отсутствия объяснений от британской стороны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как отмечается в сообщении Министерства транспорта России, Координационный центр по авиабезопасности направит властям Великобритании запрос касательно причин проверки самолета компании «Аэрофлот» в аэропорту Лондона 30 марта.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — указывается в сообщении министерства.

Как сообщил ранее командир российского самолета Виталий Митрофанов, после высадки пассажиров в лондонском аэропорту Хитроу на борт поднялись люди с собакой, которые представились как представители таможенной службы. Они объяснили, что намерены осмотреть самолет с целью выявления запрещенных предметов. В результате они осмотрели технические отсеки и удалились, не предоставив никаких объяснений.

Митрофанов сообщил, что произошедшее в Великобритании «не вписывалось ни в какие рамки». По его словам, существующие правила не предусматривают досмотра лайнера без объяснений работниками британской таможни.

МИД России назвал случившееся «провокацией». В этом в российском внешнеполитическом ведомстве увидели попытку «провести манипуляции без свидетелей». Посольство России в Великобритании затем потребовало от британского МИДа разъяснить причины произошедшего.

Официального комментария от Лондона не последовало, однако источник газеты Telegraph в британском правительстве заявил, что речь шла об обычной процедуре в отношении самолета из «страны высокого риска, которой является Россия». При этом собеседник издания подчеркнул, что инцидент в Хитроу «никак не связан с расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля».