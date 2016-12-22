Великобритания объяснила досмотр российского самолета в аэропорту Лондона
Политика, 15:15
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Великобритания объяснила досмотр российского самолета в аэропорту Лондона
Великобритания назвала «рутинной процедурой» досмотр самолета авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу. Ранее российская сторона потребляла от британской объяснений данным действиям
Бен Уоллес
Власти Великобритании заявили, что для пограничных служб осмотр самолета является рутинной процедурой в рамках борьбы с оргпреступностью и провозом в страну запрещенных веществ. Такое заявление сделал в субботу министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.
«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это рутинная процедура, направленная на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», — приводит выдержки из заявления Уоллеса агентство Reuters.
«После того, как проверка были выполнена, самолету было разрешено продолжить путь по маршруту следования», – добавил министр.
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