Компания Безоса запустила на Марс ракету с космическими аппаратами NASA

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса запустила ракету New Glenn с двумя космическими аппаратами NASA, предназначенными для полета на Марс. До этого запуск был отложен на несколько дней из-за погодных условий и геомагнитной бури.

«Сброс обтекателя подтвержден. Вторая ступень в рамках миссии ESCAPADE от @NASA продолжает движение к космосу.Подтверждено включение обоих двигателей BE-3U. <…> Запуск ракеты-носителя завершен», — написала пресс-служба Blue Origin в Х.

Материал дополняется