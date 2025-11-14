Компания Безоса запустила на Марс ракету с космическими аппаратами NASA
Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса запустила ракету New Glenn с двумя космическими аппаратами NASA, предназначенными для полета на Марс. До этого запуск был отложен на несколько дней из-за погодных условий и геомагнитной бури.
«Сброс обтекателя подтвержден. Вторая ступень в рамках миссии ESCAPADE от @NASA продолжает движение к космосу.Подтверждено включение обоих двигателей BE-3U. <…> Запуск ракеты-носителя завершен», — написала пресс-служба Blue Origin в Х.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций