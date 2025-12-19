Трамп: США создадут форпост и развернут ядерный реактор на Луне к 2030 году

Трамп заявил о планах «вернуть американцев на Луну» к 2028 году

Соединенные Штаты планируют к 2030 году создать на Луне постоянный форпост, а также развернуть там ядерный реактор, следует из указа американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, США стремятся к «возвращению американцев на Луну» к 2028 году через программу Artemis, чтобы «утвердить американское лидерство в космосе», а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс.

С 1968 по 1972 год NASA отправило на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон». В шести из них астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. После 1972 года программу заморозили, а потом и вовсе закрыли.

Материал дополняется