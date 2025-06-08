WP: Пентагон обратился к конкурентам SpaceX на фоне ссоры Трампа и Маска

Пентагон обратился к конкурентам SpaceX на фоне ссоры Трампа и Маска

Пентагон попросил конкурентов SpaceX ускорить разработку космических аппаратов после угрозы Маска прекратить использовать Dragon, пишет WP. Newsweek отмечала, что в таком случае США придется обратиться к России для полетов на МКС

Пентагон (округ Арлингтон, штат Виргиния, США) (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Представители NASA и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX Илона Маска с просьбой ускорить разработку ракет и космических аппаратов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с аэрокосмической компанией, сообщает The Washington Post.

По словам четырех источников газеты, запросы получили как минимум три компании — Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin. Правительственных чиновников интересовало состояние их ракет и когда их можно будет использовать в государственных миссиях.

Кроме того, на этой неделе с сотрудниками NASA встречались представители компании Sierra Space, которая разрабатывает космический самолет Dream Chaser. «Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. <...> Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить аппарат в этом году», — заявил газете генеральный директор компании Фатих Озмен.

Правительственных чиновников встревожило заявление Маска о готовности SpaceX прекратить использовать космический корабль Dragon, пишет WP. Этим бизнесмен пригрозил после слов Трамп о том, что расторгнуть госконтракты с компаниями Маска было бы самым простым способом сокращения бюджетных расходов. Позже предприниматель отказался от этих планов.

Эксперты, опрошенные Newsweek, предупредили, что расторжение госконтрактов с SpaceX представляет угрозу для национальной безопасности США. В частности Национальному аэрокосмическому управлению придется обратиться к России, «чтобы добраться до Международной космической станции и обратно», подчеркнули они.

Newsweek отмечала, что Blue Origin Джеффа Безоса и Boeing тоже осуществляют полеты в космос, но у них нет таких мощностей, как у SpaceX, или такого же количества государственных контрактов.

Перепалка между Маском и Трампом началась после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Маск также поддержал идею об импичменте Трампу. Президент США заявил, что основатель SpaceX «сошел с ума», поскольку не смог убедить сохранить в законах важные налоговые льготы для электромобилей.