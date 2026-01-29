 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами»

Reuters: сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами»
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Работникам службы ICE запретили контактировать с «агитаторами» при проведении рейдов в Миннесоте, связанных с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Не общайтесь и не взаимодействуйте с агитаторами. Это не служит никакой иной цели, кроме обострения ситуации. Никого не удастся переубедить», — гласит электронное письмо, разосланное представителем службы. Также сотрудникам приказали нацелиться на нарушителей миграционного законодательства с криминальным прошлым.

Такое решение было принято после того, как Трамп заявил, что хочет уменьшить напряженность в Миннеаполисе и Сент-Поле после того, как офицеры ICE убили там двух граждан США. В обоих случаях погибших обвинили в агрессии.

Теперь операциями в Миннесоте будет руководить Томас Хоман, ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов. Сотрудникам ICE выдадут мегафоны, с помощью которых они будут контактировать с людьми и озвучивать каждый этап своих действий.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Политика
Дональд Трамп

Изменения в руководство для агентов внесли после двух убийств, совершенных ими во время рейда. Первой жертвой стала Рене Макклин Гуд, которая, по данным властей, попыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом стало известно 8 января.

Сотрудник ICE потребовал от нее открыть дверь автомобиля. Женщина не послушалась, после чего машина медленно двинулась вперед, а другой работник службы сделал два выстрела и ранил жертву. После этого ее доставили в больницу, где она скончалась. Тогда же в городе начались массовые протесты.

Вторым убитым стал Алекс Джеффри Претти, который работал медбратом в отделении интенсивной терапии. У него не было судимости. Трагедия произошла 24 января. Министерство внутренней безопасности США утверждает, что мужчина был вооружен пистолетом, тогда как на видеозаписи заметно, что он держал в руках телефон. Погибший подошел к сотрудникам ICE, те повалили его на землю и выстрелили не менее десяти раз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Миннесота миграционная политика США
Материалы по теме
Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте
Политика
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE
Политика
WP узнал о возможной отправке 1,5 тыс. военных в Миннесоту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами» Общество, 08:31
Приток валюты повлиял на денежную массу. Что это значит для ставки ЦБПодписка на РБК, 08:30
Как компании простить долг и не привлечь внимание ФНСПодписка на РБК, 08:27
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Банковский сектор пережил масштабную реструктуризацию кадровПодписка на РБК, 08:07
Nikkei сообщила о многолетних задержках военных поставок Японии от США Политика, 08:02
Дипломат рассказал о единственном канале связи между НАТО и Россией Политика, 08:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Цены на золото впервые в истории превысили $5600 за унцию Инвестиции, 07:52
Армия Венесуэлы присягнула на верность Делси Родригес Политика, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Брокеры устранили налоговый казус при обложении дохода по акциям X5 Инвестиции, 07:30
«Множество позитивных сигналов». Почему могут взлететь акции «Газпрома»Подписка на РБК, 07:30
Над Россией за ночь уничтожили девять беспилотников Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23