Сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Работникам службы ICE запретили контактировать с «агитаторами» при проведении рейдов в Миннесоте, связанных с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Не общайтесь и не взаимодействуйте с агитаторами. Это не служит никакой иной цели, кроме обострения ситуации. Никого не удастся переубедить», — гласит электронное письмо, разосланное представителем службы. Также сотрудникам приказали нацелиться на нарушителей миграционного законодательства с криминальным прошлым.

Такое решение было принято после того, как Трамп заявил, что хочет уменьшить напряженность в Миннеаполисе и Сент-Поле после того, как офицеры ICE убили там двух граждан США. В обоих случаях погибших обвинили в агрессии.

Теперь операциями в Миннесоте будет руководить Томас Хоман, ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов. Сотрудникам ICE выдадут мегафоны, с помощью которых они будут контактировать с людьми и озвучивать каждый этап своих действий.

Изменения в руководство для агентов внесли после двух убийств, совершенных ими во время рейда. Первой жертвой стала Рене Макклин Гуд, которая, по данным властей, попыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом стало известно 8 января.

Сотрудник ICE потребовал от нее открыть дверь автомобиля. Женщина не послушалась, после чего машина медленно двинулась вперед, а другой работник службы сделал два выстрела и ранил жертву. После этого ее доставили в больницу, где она скончалась. Тогда же в городе начались массовые протесты.

Вторым убитым стал Алекс Джеффри Претти, который работал медбратом в отделении интенсивной терапии. У него не было судимости. Трагедия произошла 24 января. Министерство внутренней безопасности США утверждает, что мужчина был вооружен пистолетом, тогда как на видеозаписи заметно, что он держал в руках телефон. Погибший подошел к сотрудникам ICE, те повалили его на землю и выстрелили не менее десяти раз.