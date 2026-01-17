В Китае почти 70 чиновников наказали за коррупцию в прошлом году
В 2025 году антикоррупционные органы Китая привлекли к ответственности 983 тыс. человек, из них 69 занимали различные должности в министерствах и местных органах власти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центральной комиссии по дисциплинарной инспекции Коммунистической партии страны.
Всего за год было расследовано более миллиона дел о коррупции, в том числе в отношении 115 чиновников.
За дачу взяток привлекли к ответственности 33 тыс. человек, более 4,3 тыс. дел переданы в прокуратуру. Комиссия сообщила, что получила более 4 млн обращений и анонимных жалоб, из которых рассмотрела около 2,6 млн.
12 января председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Центральной комиссии КПК заявил, что поражение в борьбе с коррупцией «нетерпимо и абсолютно недопустимо», необходимо «сохранять твердую позицию, чтобы коррумпированным чиновникам негде было спрятаться». «Имеющиеся коррупционные явления полностью еще не ликвидированы, а новые продолжают возникать. В этом контексте задача по расчистке почвы и условий, порождающих коррупцию, по-прежнему крайне сложна и трудна», — признал он.
Си с момента прихода к власти в 2012 году сделал борьбу с коррупцией одним из ключевых приоритетов. Власти регулярно сообщают о расследованиях в отношении чиновников всех уровней, включая высокопоставленных военных. Bloomberg отмечал, что в условиях кампании по борьбе с коррупцией, которая охватывает все виды вооруженных сил, власти проводят крупнейшую чистку в армии со времен окончания правления Мао Цзедуна в 1976 году.
В декабре в Китае был казнен бывший секретарь рабочего комитета зоны технико-экономического развития города Хух-Хото Ли Цзяньпин, которого обвинили в незаконном присвоении более 3 млрд юаней (порядка $411 млн).
