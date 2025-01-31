Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграции
В бундестаге проголосовали против законопроекта о миграции, подготовленного блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, или «Союз»), передает Sueddeutsche Zeitung (SZ).
Проект включал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом защиты и расширение полномочий полиции вплоть до депортации, отмечает SWR.
«Против» документа проголосовали 350 депутатов, «за» — 338, пять воздержались. О намерении голосовать за него заявляли не только члены ХДС/ХСС, но и «Свободной демократической партии» (СвДП, входила в правящую коалицию с Социал-демократической партией Германии Олафа Шольца, но коалиция распалась), крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт». Вместе у них 372 голоса, отмечает SZ. Отложить принятие закона просили «Зеленые» (тоже были в распавшейся коалиции).
АдГ занимает жесткую позицию по миграционной политике, выступает за ее ужесточение и в свой манифест включила термин «ремиграция», который подразумевает массовую депортацию мигрантов.
Ввиду того, что в поддержку инициативы ХДС/ХСС выступили крайне правые, Шольц раскритиковал «Союз». «С момента основания Федеративной Республики Германии более 75 лет назад среди всех демократов всегда был четкий консенсус: мы не сотрудничаем с крайне правыми. Вы нарушили этот основополагающий консенсус нашей республики в пылу момента», — сказал он лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу.
Позицию авторов закона о миграции раскритиковали и мусульмане. Глава Центрального совета мусульман Германии Абдассамад Эль-Язиди обвинил политиков в том, что они «следуют позициям крайне правых по вопросам иммиграции». «Группы мигрантов подвергаются стигматизации. Это не только аморально, но и опасно для социальной сплоченности в нашей стране», — предупредил он.
В Германии на фоне дискуссий об этих мерах проходили протестные акции. Митингующие выступали против ужесточения миграционной политики.
29 января бундестаг рассматривал две предложенные ХДС/ХСС резолюции по миграционной политике. 348 голосами «за» против 345 «против» была принята мера о введении постоянного контроля на границах Германии (это один из пунктов плана «Изменения политики внутренней безопасности»). Вторая инициатива — отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране, — принята не была.
Свои меры ХДСХСС предложил после нападения афганца с ножом на людей в Ашшафенбурге (Бавария) 22 января. Погибли мужчина и ребенок, еще несколько человек были ранены. Подозреваемый — 28-летний Энамулла О., — по информации МВД Баварии, должен был покинуть Германию, поскольку в июне этого года ему было отказано в предоставлении убежища.
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