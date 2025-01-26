США ввели санкции против Колумбии за отказ от депортированных мигрантов

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США вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принять депортированных мигрантов, заявил президент страны Дональд Трамп в посте в Truth Social.

«Чрезвычайные пошлины в 25% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты. Через неделю пошлины в 25% будут повышены до 50%», — сообщил он.

Он также объявил о запрете на въезд в США для колумбийских чиновников и о «визовых санкциях» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников. США вводят усиленную проверка на границе для всех граждан Колумбии, добавил американский президент, назвав эти санкции «лишь началом».

Президент Колумбии Густаво Петро ранее сообщил, что Богота запрещает приземляться американским самолетам, перевозящим мигрантов с гражданством Колумбии, поскольку США «не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам». «США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — отметил он.

Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

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