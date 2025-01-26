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Политика ,  
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США ввели санкции против Колумбии за отказ от депортированных мигрантов

Фото: Jhon Heaver Paz / Xinhua / Global Look Press
Фото: Jhon Heaver Paz / Xinhua / Global Look Press

США вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принять депортированных мигрантов, заявил президент страны Дональд Трамп в посте в Truth Social.

«Чрезвычайные пошлины в 25% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты. Через неделю пошлины в 25% будут повышены до 50%», — сообщил он.

Он также объявил о запрете на въезд в США для колумбийских чиновников и о «визовых санкциях» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников. США вводят усиленную проверка на границе для всех граждан Колумбии, добавил американский президент, назвав эти санкции «лишь началом».

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Фото:Brandon Bell / Getty Images

Президент Колумбии Густаво Петро ранее сообщил, что Богота запрещает приземляться американским самолетам, перевозящим мигрантов с гражданством Колумбии, поскольку США «не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам». «США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — отметил он.

Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Колумбия США мигранты депортация
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