В Берлине в демонстрации против АдГ приняли участие 100 тыс. человек

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Около 100 тыс. человек вышли на манифестацию «против правых», передает Bild.

Участники акции протеста выступают против политики «Альтернативы для Германии» (АдГ), президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

Кроме того, протестующие подвергли критике лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который согласен с предложением АдГ ужесточить миграционную политику.

Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот. Манифестацию провели неправительственная общественная организация Campact, сообщество «Родители против правых» и экологическое движение «Пятницы за будущее».

Аналогичный митинг состоялся в Кельне. По информации полиции, в демонстрации участвовали около 40 тыс. человек. Организаторы акции оценили число участников в 75 тыс. Манифестация носила мирный характер, в районе площади Рудольфплатц из-за большого количества людей возникли проблемы с движением транспорта.

Во время инаугурации Трампа Маск продемонстрировал жест, аналогичный с фашистским приветствием.

Исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала его «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах». После того как видео с предпринимателем и его жестом подверглось критике, бизнесмен заявил, что ему надоели нападки в духе сравнения с нацизмом Адольфа Гитлера.

23 января на расположенный в Берлине завод Tesla спроецировали кадр с выполняющим неоднозначное движение рукой Маском. Акцию устроили художники из «Центра политической красоты», после они выложили в соцсети видео, на котором показана проекция с изображениями Маска и его твитом в поддержку немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии».