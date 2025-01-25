В Берлине в демонстрации против АдГ приняли участие 100 тыс. человек
Около 100 тыс. человек вышли на манифестацию «против правых», передает Bild.
Участники акции протеста выступают против политики «Альтернативы для Германии» (АдГ), президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.
Кроме того, протестующие подвергли критике лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который согласен с предложением АдГ ужесточить миграционную политику.
Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот. Манифестацию провели неправительственная общественная организация Campact, сообщество «Родители против правых» и экологическое движение «Пятницы за будущее».
Аналогичный митинг состоялся в Кельне. По информации полиции, в демонстрации участвовали около 40 тыс. человек. Организаторы акции оценили число участников в 75 тыс. Манифестация носила мирный характер, в районе площади Рудольфплатц из-за большого количества людей возникли проблемы с движением транспорта.
Во время инаугурации Трампа Маск продемонстрировал жест, аналогичный с фашистским приветствием.
Исполнительный директор поддерживающего жертв Холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала его «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах». После того как видео с предпринимателем и его жестом подверглось критике, бизнесмен заявил, что ему надоели нападки в духе сравнения с нацизмом Адольфа Гитлера.
23 января на расположенный в Берлине завод Tesla спроецировали кадр с выполняющим неоднозначное движение рукой Маском. Акцию устроили художники из «Центра политической красоты», после они выложили в соцсети видео, на котором показана проекция с изображениями Маска и его твитом в поддержку немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии».
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