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Военная операция на Украине ,  
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Нацбанк Украины оценил вероятность скорого окончания боевых действий

Сюжет
Военная операция на Украине
Нацбанк представил оценки различных рисков: окончание боевых действий в скором времени там считают маловероятным, а вот эскалацию — более возможной. Лидеры Украины, России и США заявляли о желании завершить конфликт
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий в стране менее чем в 15%, следует из представленного им инфляционного отчета, где приведена вероятность наступления тех или иных рисков.

«Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире. В то же время есть вероятность того, что усилия международного сообщества, направленные на достижение договоренностей относительно справедливого и длительного мира для Украины, реализуются в близкой перспективе», — сказано в отчете.

На таком же уровне — менее чем в 15% — оценивается вероятность быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры, ускорения евроинтеграционных процессов и реализации плана восстановления Украины.

Высокой в НБУ считают вероятность (25–50%) усиления геополитической поляризации стран, эскалации боевых действий, дефицита электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и возникновения дополнительных бюджетных потребностей.

Средняя (15–25%) вероятность определена для таких рисков, как повышение налогов, углубление негативных миграционных тенденций, изменение ритмичности международной помощи, усиление финансовой поддержки партнеров.

Киев ответил на сообщения о датах завершения конфликта на Украине
Политика
Фото:Reuters

Лидеры России, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в последний месяц заявляли о желании завершить конфликт. Зеленский отмечал, что хотел бы добиться окончания боевых действий в этом году. Трамп говорил, что ожидает завершения конфликта в течение полугода.

Путин называл в числе условий для начала переговоров и прекращения огня на Украине следующие: отказ Украины от вступления от НАТО; вывод Киевом своих войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; безъядерный статус Украины; снятие санкций с России; международное признание Крыма и новых территорий российскими. Путин также отмечал, что в переговорах Москва готова к компромиссам.

Украина настаивает на вступлении в НАТО и получении гарантий безопасности. По данным источников Reuters, в команде Трампа не поддерживают идею членства Киева в альянсе, но допускают предоставление ему гарантий безопасности.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Национальный банк мирные переговоры


 

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