Киев ответил на сообщения о датах завершения конфликта на Украине

«Страна» днем ранее рассказала о существовании плана США по завершению боев за 100 дней и планах перемирия с 20 апреля. Эти данные отверг глава офиса Зеленского, а в СНБО попросили благоразумнее относиться к этой теме

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Даты завершения конфликта с Россией и начала переговоров, фигурирующие в изданиях разных стран, совершенно не соответствуют действительности, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно», — написал он в телеграм-канале.

Коваленко напомнил о продолжающихся тяжелых боях и проведении Россией наступательных операций в Курской области и Донбассе, в связи с чего от всех занимающихся нацбезопасностью требуется фокус на обороне.

Накануне украинское издание «Страна» сообщило, ссылаясь на источники, что европейские дипломаты и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, который составила команда президента США Дональда Трампа. В конце января — начале февраля Трамп намерен обсудить план по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а затем — с властями Украины, утверждалось в материале.

Перемирие по всей линии фронта предложат объявить с 20 апреля, на Пасху, тогда же служащие ВСУ покинут Курскую область, а в конце месяца начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом, выяснила «Страна».

В офисе украинского президента информацию «Страны» сразу опровегли. Никаких «мирных планов за 100 дней» не существует в реальности, заявил глава аппарата Андрей Ермак.